26 сентября 2023, 11:53

Баку направил в Карабах гумконвой 

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Азербайджана 26 сентября отправили в Нагорный Карабах гуманитарный конвой, который доставит в регион муку, предметы гигиены, спальные принадлежности, а также медицинскую помощь для пострадавших от взрыва на складе с топливом.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 25 сентября сильный взрыв произошел на складе бензина у трассы Степанакерт – Аскеран. По данным на 26 сентября ожоги различной степени тяжести получило 290 человек, 20 человек погибли.

Гуманитарный конвой из четырех большегрузов, которые везут 40 тонн муки, гигиенических средств и спальных принадлежностей для 500 человек, был отправлен сегодня по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта), сообщила администрация президента Азербайджана.

В составе конвоя также машина скорой помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами для лечения 200 человек, пострадавших в результате взрыва 25 сентября на складе топлива, говорится в пресс-релизе, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

Отметим, что в ночь на 26 сентября в Нагорный Карабах властями Азербайджана была уже отправлена машина скорой помощи с медикаментами для пострадавших в результате взрыва склада топлива.

19 сентября Азербайджан провел масштабную боевую операцию в Нагорном Карабахе, 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахских военных. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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Примечание:

"Пять автозаправок начали работу для беженцев в Степанакерте", "Власти Азербайджана призвали жителей Нагорного Карабаха сдать оружие", "Мэр Мартакерта подтвердил передачу города Азербайджану".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 сентября 2023, 11:33

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