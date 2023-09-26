Число пострадавших при взрыве в Нагорном Карабахе возросло до 290

26 сентября 2023, 10:23

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В результате взрыва на складе топлива близ Степанакерта ожоги различной степени тяжести получили 290 человек, 20 человек погибли, сообщили сегодня власти Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", минувшей ночью сильный взрыв произошел на складе бензина у трассы Степанакерт – Аскеран. Сообщалось, что есть погибшие, и что не менее 200 человек получило ранения.

290 человек обратились в карабахские медицинские центры, а также в медицинский центр российских миротворцев после взрыва на складе топлива в Аскеранском районе, передал сегодня инфоштаб Нагорного Карабаха, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Пациенты поступают в основном с ожогами различной степени тяжести. В больницах умерли семь человек, в критическом состоянии находятся десятки пострадавших, 13 неопознанных тел переданы в Бюро судебно-медицинской экспертизы. Пропавшими без вести считаются многие люди, так как в результате взрыва они получили ожоги, и информация о них нуждается в проверке, информировал Минздрав Нагорного Карабаха, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва из Армении в Степанакерт вылетела группа врачей. В Республиканской больнице в Степанакерте пациентов готовят к транспортировке в Армению, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минздрава Армении.

В результате длительной блокировки Лачинского коридора и военной операции Азербайджана возможности медцентров максимально сократились. Ввиду этого врачи из Степанакерта, а также омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвали в срочном порядке открыть воздушный коридор для спасения людей.

В медицинский отряд миротворцев доставлены 23 человека с ожогами разной степени тяжести кожи и верхних дыхательных путей, сообщили сегодня миротворцы в своем телеграм-канале Peacekeeper.

"Кавказский узел" также писал, что 19 сентября Азербайджан провел масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахских военных. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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