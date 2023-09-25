Более 200 человек стали жертвами взрыва на складе топлива близ Степанакерта

25 сентября 2023, 23:02

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Сильный взрыв произошел на складе бензина у трассы Степанакерт-Аскеран, есть погибшие, не менее 200 человек ранены, большинство из них в тяжелом состоянии, сообщил инфоштаб Нагорного Карабаха. Пострадавшим срочно требуется эвакуация, заявил омбудсмен Гегам Степанян.

"Кавказский узел" писал, что мэрия Степанакерта организовала на пяти автозаправках бесплатную выдачу топлива людям, желающим эвакуироваться в Армению на своих автомобилях. Беженцев также вывозят на автобусах по Лачинскому коридору в сопровождении миротворцев. В результате боевых действий в Карабахе десятки тысяч людей стали беженцами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 22 сентября, что в Армении подготовлено более 40 тысяч мест размещения беженцев. 24 сентября в Сюникскую область Армении прибыла первая группа из примерно 30 граждан Нагорного Карабаха.

На складе бензина недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран произошел сильный взрыв, сообщил сегодня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха. "В данный момент на месте работают спасательная и медико-оперативная группы. Есть пострадавшие и раненые. Многие пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения", - говорится в Telegram-канале инфоштаба.

В результате взрыва на складе топлива число пострадавших превышает 200 человек, говорится в другом сообщении инфоштаба.

Состояние здоровья большинства тяжелое или крайне тяжелое. Медицинских учреждений Арцаха (Нагорного Карабаха) недостаточно для спасения жизней людей. Медицинская авиация должна срочно приземлиться, чтобы спасти жизни людей.

Очень срочно, без задержек", - отмечается в сообщении.

О необходимости срочной эвакуации пострадавших заявил и омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. Он отметил, что пострадавших оказывается медпомощь " в условиях ограниченных возможностей и лекарств, но ее недостаточно". "Острая необходимость эвакуации по воздуху, чтобы спасти жизни пострадавших", написал он на своей странице в Facebook*.

Принимаются все возможные меры для перевозки пострадавших в результате взрыва на складе горюче-смазочных материалов в Нагорном Карабахе воздушным и наземным транспортом, однако ночное время и плохие погодные условия делают транспортировку в настоящее время невозможной, сообщило сегодня "Арменпресс" со ссылкой на Минздрав Армении.

"Специалисты Армении, ожоговые специалисты и реаниматологи находятся в постоянном контакте со Степанакертом, оказывают консультативную поддержку в вопросе организации медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва, произошедшего на складе бензина возле трассы Степанакерт-Аскера", - отметили в министерстве, добавив, что ведется активная работа по организации перевозки пострадавших в Армению вертолетом.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей и восстановил суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоялась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. В ходе встречи был представлен план реинтеграции карабахских армян. 24 сентября Азербайджан создал специальную правительственную группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Сегодня состоялась вторая встреча в Ходжалы, на которой в основном обсуждались вопросы оказания медицинской помощи и налаживания контактов между Баку и жителями Карабаха, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

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