25 сентября 2023, 12:32

Пять автозаправок начали работу для беженцев в Степанакерте

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Мэрия Степанакерта организовала на пяти автозаправках бесплатную выдачу топлива людям, желающим эвакуироваться в Армению на своих автомобилях. Беженцев также вывозят на автобусах по Лачинскому коридору в сопровождении миротворцев.

Как писал "Кавказский узел", к 25 сентября около 2000 жителей Нагорного Карабаха зарегистрировал пункт приема беженцев Красного Креста в Горисе. Беженцы рассказали, что в результате боевых действий остались без средств к существованию. Красный Крест предоставил людям временное жилье, питание и теплую одежду.

В результате боевых действий в Карабахе десятки тысяч людей стали беженцами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 22 сентября, что в Армении подготовлено более 40 тысяч мест размещения беженцев. 24 сентября в Сюникскую область Армении прибыла первая группа из примерно 30 граждан Нагорного Карабаха.

В Степанакерте на площади Возрождения собрались люди, ранее эвакуированные из районов Нагорного Карабаха. Они ждут очереди на эвакуацию в Армению, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" беженцы, собравшиеся на площади.

Вынужденных переселенцев вывозят на автобусах по Лачинскому коридору в сопровождении российских миротворцев. Тем гражданам, кто имеет возможность выехать на своих машинах, власти города начали предоставлять бесплатно бензин на пяти заправках Степанакерта.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей и восстановил суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоялась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. В ходе встречи был представлен план реинтеграции карабахских армян. 24 сентября Азербайджан создал специальную правительственную группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

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Примечание:

"Протестующие в Ереване призвали США организовать эвакуацию людей из Карабаха", "Пашинян дистанцировался от решения Степанакерта прекратить сопротивление", "Военные эксперты оценили последствия боев в Нагорном Карабахе за сутки".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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