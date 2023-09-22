22 сентября 2023, 23:30

Власти Азербайджана зафиксировали поджоги в карабахской столице

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МВД Азербайджана сообщило об установке постов на ранее неподконтрольной ему территории Нагорного Карабаха и о преднамеренных поджогах, устраиваемых жителями региона для уничтожения архивов.  

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан 19 сентября начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. После этого Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан за сутки достиг всех целей контртеррористической операции в Карабахе и восстановил свой суверенитет.

В Нагорном Карабахе жгут архивы, а также книги и документы, написал автор блога на "Кавказскому узле" "Политическая география Южного Кавказа". "Государственность Арцаха, просуществовавшая 32 года (столько же, сколько государственность Армении и Азербайджана), уничтожается. Сжигание архивов, к сожалению, в нынешних условиях естественно", - отметил он в записи "Что происходит в Карабахе", подчеркнув, что это вызвано опасениями репрессий.

В Ханкенди (армянское название - Степанакерт, прим. «Кавказского узла») устраиваются преднамеренные  поджоги, сообщило МВД Азербайджана вечером 22 сентября. По данным ведомства, таким способом уничтожаются архивы в различных административных зданиях, документы и вещественные доказательства.

«После успешного завершения антитеррористических мероприятий локального характера, проводимых в Карабахском регионе, проводятся наблюдения с полным контролем над всей территорией. Сотрудниками МВД и министерства обороны принимаются комплексные меры по обеспечению правопорядка в регионе, организована служба с установкой соответствующих постов», - говорится в сообщении пресс-службы МВД, опубликованном на странице ведомства в Facebook*. 

Как отмечают азербайджанские силовики, они «полностью контролируют текущую ситуацию в регионе, оказывают гуманитарную помощь жителям армянского происхождения, рассматривают все поступающие обращения о помощи».

Сообщение сопровождается короткие видео, на котором видны поднимающиеся в различных частях городов поднимающиеся в воздух столбы дыма.

"Кавказский узел" писал, что жители Нагорного Карабаха, покидавшие свои дома после осенней войны 2020 года, иногда сжигали свои дома. 

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Примечание:

"Европейская федерация тяжелой атлетики осудила инцидент с поджогом флага в Армении", "Азербайджанские пожарные прибыли в Лачин после поджогов армянами своих домов", "Прокуратура Азербайджана сообщила о розыске поджигателей в Лачинском коридоре". 

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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