Эвакуированные жители Карабаха размещены в лагере миротворцев

20 сентября 2023, 14:53

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В лагере миротворцев размещены более 2,2 тысячи жителей Нагорного Карабаха, в том числе более тысячи детей, эвакуированных из зоны боевых действий, сообщило Минобороны России. Ведомство подтвердило информацию властей Нагорного Карабаха и Азербайджана об участии миротворцев в обсуждении прекращения боев.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром продолжились обстрелы Степанакерта, жители провели ночь в бомбоубежищах. Из зоны боевых действий эвакуированы более 2000 жителей Нагорного Карабаха, в том числе более тысячи детей, отчиталось Минобороны России. После объявления о прекращении боевых действий мэрия Степанакерта призвала горожан оставаться в убежищах и воздержаться от попыток самостоятельной эвакуации в сторону аэропорта, где размещена база российских миротворцев.

Власти Нагорного Карабаха объявили сегодня, что при посредничестве миротворцев достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 12.00 мск, разоружении Армии обороны и выводе тяжелой техники и вооружений с территории непризнанной республики. Минобороны Азербайджана подтвердило эту информацию. Власти Армении не участвовали в обсуждении вопросов о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Минобороны России подтвердило сведения о своем участии в обсуждении прекращения боевых действий в Карабахе. "При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий. Реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом", - говорится в публикации в телеграм-канале министерства.

Кроме того, российский миротворческий контингент "продолжает выполнять свои функции", отчиталось Минобороны. "Оказывается вся возможная помощь мирному населению Нагорного Карабаха. В настоящее время в базовом лагере миротворцев, где расположен и медицинский отряд, находится 2261 гражданское лицо, из них 1049 детей", - сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого показана колонна людей, входящих через ворота на территорию базы миротворцев. В толпе людей видны мужчины и женщины разного возраста, пожилые люди и дети. Многие люди несут в руках сумки и пакеты с вещами. Во второй части видео показаны пожилые женщины и дети, разместившиеся в помещении на стульях, скамейках и двухъярусных кроватях.

Фотографию, на которой тысячи людей стоят у аэропорта Степанакерта, опубликовал сегодня Telegram-канал Baza. Среди собравшихся - люди с маленькими детьми на руках, пожилые люди, женщины, молодежь, мужчины. На снимке видны не менее пяти машин скорой помощи. По условиям капитуляции, Азербайджан должен предоставить коридор для эвакуации жителей и остатков карабахской армии, говорится в публикации.

По данным канала, с начала контртеррористической операции Азербайджана в результате обстрелов погибли 32 человека. Число раненых превышает 200 человек. Армия непризнанной республики потеряла в боях почти половину своих вооружённых сил (из 2,5 тысячи человек «выбыли» около тысячи бойцов). Она противостояла почти 60-титысячной военной группировке войск Азербайджана, говорится в публикации в Telegram-канале.

Напомним, Азербайджан 19 сентября объявил о контртеррористической операции в Нагорном Карабахе. По данным омбудсмена Нагорного Карабаха, к утру 20 сентября в результате масштабных боевых действий погибли семь мирных жителей, ранены 36.

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