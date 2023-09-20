20 сентября 2023, 13:32

Пашинян дистанцировался от решения Степанакерта прекратить сопротивление

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Власти Армении не участвовали в обсуждении вопросов о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 12.00 мск, разоружении Армии обороны и выводе тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха, заявили сегодня власти непризнанной республики. Минобороны Азербайджана подтвердило эту информацию.

Азербайджан 19 сентября объявил о контртеррористической операции в Нагорном Карабахе. По данным омбудсмена Нагорного Карабаха, к утру 20 сентября погибли семь мирных жителей, ранены 36.

Власти Армении не принимали участие в переговорах между властями Нагорного Карабаха и Азербайджана, заявил премьер-министр Никол Пашинян в видео, размещенном на его странице в Facebook*.

"Республика Армения не участвовала в [подготовке] подписанного текста по Нагорному Карабаху и не была стороной обсуждений", - сказал Пашинян, слова которого перевело ТАСС.

Пашинян отметил, что Армения принимает к сведению решение властей Нагорного Карабаха о переговорах с Азербайджаном и надеется, что после прекращения огня российские миротворцы защитят население Карабаха, пишет агентство.

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Примечание:

"Российские аналитики указали на нарушение Азербайджаном трехстороннего заявления", "Миротворцы отчитались об эвакуации жителей Нагорного Карабаха", "Минобороны Азербайджана заявило о контроле над десятками позиций в Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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