20 сентября 2023, 12:18

Баку подтвердил прекращение боевых действий в Карабахе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны Азербайджана подтвердило информацию карабахских властей о договоренности прекратить боевые действия в зоне конфликта.

Как писал "Кавказский узел", достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13.00 (12.00 мск) 20 сентября, разоружении Армии обороны и выводе тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха, заявил аппарат президента непризнанной республики.

Минобороны Азербайджана заявило, что достигнута договоренность о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Карабахе с 13.00 (12.00 мск) 20 сентября, сообщает "Коммерсант".

Напомним, Азербайджан 19 сентября объявил о контртеррористической операции в Нагорном Карабахе, отметив, что атака ведется на военные объекты, и призвал жителей Нагорного Карабаха эвакуироваться. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. Азербайджанские военные сегодня уничтожили воинскую часть в Тяпякянде (армянское название – Тонашен) на севере Карабаха, заявило Минобороны Азербайджана.

Администрация президента Азербайджана сообщила о проведении 21 сентября в городе Евлах встречи между представителями Нагорного Карабаха.

"По предложению администрации президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики", - говорится в релизе, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

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Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило о контроле над десятками позиций в Карабахе", "Миротворцы отчитались об эвакуации жителей Нагорного Карабаха", "Военные эксперты оценили последствия боев в Нагорном Карабахе за сутки".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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