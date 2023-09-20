Мэрия Степанакерта призвала жителей оставаться в убежищах

20 сентября 2023, 14:03

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Власти Степанакерта призвали горожан остаться в убежищах и воздержаться от попыток самостоятельной эвакуации в связи с объявлением о разоружении карабахской армии.

Как писал "Кавказский узел", власти Нагорного Карабаха объявили сегодня, что достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 12.00 мск, разоружении Армии обороны и выводе тяжелой техники и вооружений с территории непризнанной республики. Минобороны Азербайджана подтвердило эту информацию. Власти Армении не участвовали в обсуждении вопросов о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил Никол Пашинян.

Мэрия Степанакерта призвала жителей воздержаться от самостоятельной эвакуации. "Призываем население Степанакерта не поддаваться паническим настроениям и с целью эвакуации по собственной инициативе не ехать в аэропорт (где расположена база российских миротворцев. – Прим. "Кавказского узла"). Мы призываем вас оставаться в убежищах", - приводится сообщение муниципалитета в телеграм-канале инфоштаба правительства Нагорного Карабаха.

Видео, на котором показана, как утверждается, эвакуация жителей Аскеранского района, опубликовано в 11.18 мск, до объявления о прекращении боев, в телеграм-канале "Re:public of Artsakh". На кадрах видна колонна из десятков людей, идущая по дороге. Некоторые несут детей. "Кавказский узел" не может проверить, когда и где записано опубликованное видео.

Напомним, Азербайджан 19 сентября объявил о контртеррористической операции в Нагорном Карабахе. По данным омбудсмена Нагорного Карабаха, к утру 20 сентября погибли семь мирных жителей, ранены 36.

Сегодня утром продолжились обстрелы Степанакерта, жители провели ночь в бомбоубежищах. Из зоны боевых действий эвакуированы более 2000 жителей Нагорного Карабаха, в том числе более тысячи детей, отчиталось Минобороны России.

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