Лавров заявил о продолжении работы миротворцев в Карабахе

23 сентября 2023, 22:16

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Присутствие миротворцев важно для ощущения безопасности карабахцев в ходе налаживания мирной жизни, кроме того, миротворцы помогают контактам между Степанакертом и Баку, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября стало известно о гибели миротворцев в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана высказал слова соболезнования и принес извинения президенту России Владимиру Путину из-за гибели миротворцев, а также выразил готовность оказать помощь семьям погибших. При обстреле автомобиля с российскими миротворцами погиб заместитель командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Иван Ковган, который также был замкомандующего подводными силами Северного флота РФ. Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что машину с пятью российскими миротворцами по ошибке обстреляли военнослужащие азербайджанской армии. Еще один миротворец погиб и один был ранен в результате обстрела со стороны карабахских военных группировок.

19 сентября Азербайджан начал контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Российские миротворцы будут всячески способствовать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе, укреплению там доверия, заявил сегодня глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

"Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для мирной жизни, для ее налаживания, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент будет всячески этому способствовать", - привело его слова в ходе выступления на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН РИА "Новости".

Присутствие миротворцев важно для укрепления доверия, отметил глава внешнеполитического ведомства. "Наши миротворцы там присутствуют, исходя из того, что их роль важна для укрепления доверия для того, чтобы карабахцы, особенно в первое время, ощущали себя в безопасности. Сколько это потребует времени, какое количество миротворцев требуется - это вопрос, который решают на месте, на земле", - процитировало сегодня Лаврова ТАСС.

Он отметил, что сейчас роль миротворцев состоит в том числе, в организации контактов сторон. "Наши миротворцы там сейчас помогают контактам между карабахскими представителями и азербайджанскими официальными лицами. Они встречались позавчера, встречаются, по-моему, сегодня еще раз", - заявил Лавров.

Правительство Нагорного Карабаха сообщило сегодня, что вывод военных Армии обороны с боевых позиций проводится в рамках достигнутых с Азербайджаном договоренностей, которые предусматривают также доставку гумпомощи по Лачинскому коридору и работы по восстановлению подачи электричества.

Военный эксперт Константин Сивков полагает, что смерть шести российских миротворцев не сказалась на ситуации в Нагорном Карабахе и на масштабе требований Баку. Случившееся будет иметь политические последствия для Азербайджана в будущем, уверен политолог Алексей Гуня. Юристы указали, что семьям погибших положены компенсации.

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