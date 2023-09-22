Европейский суд отреагировал на обращение Армении по поводу Нагорного Карабаха

22 сентября 2023, 23:03

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ЕСПЧ полностью удовлетворил требование правительства Армении и применил промежуточную меру в отношении Азербайджана, обязав его воздержаться в Нагорном Карабахе от нарушения статей о праве на жизнь и запрете пыток.

Как писал "Кавказский узел", за два дня в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 200 человек, в том числе 10 мирных жителей, пятеро из которых дети. Ранения получило свыше 400 человек, в том числе 40 мирных жителей,13 из которых дети сообщил вечером 20 сентября карабахский омбудсмен. По данным директора Степанакертского медцентра, состояние большинства раненых, которые лечатся в учреждении, оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Глава Минздрава Нагорного Карабаха заявил, что Красный Крест предоставил лекарства для лечения раненых, однако некоторым пациентам требуется транспортировка в Армению.

19 сентября Азербайджан начал контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полностью удовлетворил требование правительства Армении и применил промежуточную меру в отношении Азербайджана.

"Учитывая то обстоятельство, что создавшаяся в Нагорном Карабахе ситуация чревата серьезнейшими нарушениями гарантированных Конвенцией по правам человека прав и несмотря на достигнутую 20 сентября договоренность о перемирии, 22 сентября ЕСПЧ удовлетворил обращение правительства Армении и применил в отношении Азербайджана промежуточную меру. В частности, ЕСПЧ обязал Азербайджан воздержаться от любых действий, которые могут привести к нарушению статьи 2 (право на жизнь) и 3 (запрет на пытки) Конвенции по правам человека", - процитировало сегодня сообщение офиса представителя Армении по международным правовым вопросам агентство News.Am.

ЕСПЧ также постановил в экстренном порядке уведомить Комитет министров Совета Европы, указано в сообщении.

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека из-за боевых действий в Карабахе 19 сентября. "Представитель Армении по международным правовым вопросам обратился сегодня в Европейский суд по правам человека с просьбой применить временную меру, чтобы предотвратить необратимые потери прав гражданского населения в результате крупномасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном против населения Нагорного Карабаха", - процитировало тогда сообщение офиса представителя по международным правовым вопросам РИА "Новости".

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