Хикмет Гаджиев. Фото: https://www.turan.az/ext/news/2023/9/free/politics_news/ru/8886.htm

22 сентября 2023, 13:21

Советник президента Азербайджана допустил амнистию для карабахских военных

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Предусмотрена возможность амнистии для военных Нагорного Карабаха, которые сложат оружие, заявил советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан 19 сентября начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. После этого Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан за сутки достиг всех целей контртеррористической операции в Карабахе и восстановил свой суверенитет.

Власти Азербайджана предусматривают амнистию для военных Нагорного Карабаха, которые сложат оружие, сообщил советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев.

"Даже в отношении бывших военных и комбатантов, если их можно так классифицировать, мы предусматриваем амнистию", - цитирует Гаджиева "Коммерсант".

По его словам, некоторые военные Карабаха сделали публичные заявления, что продолжат сопротивление. Он также сообщил, что незначительные группы уходят в лес.

Напомним, одним из условий прекращения боевых действий Баку назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Встреча состоялась 21 сентября в Евлахе. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

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Примечание:

"Ильхам Алиев пообещал карабахским армянам правовые гарантии", "Миротворцы сообщили об эвакуации около 5 тысяч жителей Нагорного Карабаха", "Азербайджан признал убийство в Карабахе шести российских миротворцев".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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