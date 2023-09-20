Омбудсмен заявил о 200 погибших в Нагорном Карабахе

20 сентября 2023, 21:41

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За два дня в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 200 человек и не менее 400 получили ранения, сообщил карабахский омбудсмен. Состояние большинства раненых, которые лечатся в Степанакертском медцентре, оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, рассказал директор центра.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан 19 сентября объявил о контртеррористической операции в Нагорном Карабахе. По данным омбудсмена Нагорного Карабаха, к утру 20 сентября в результате масштабных боевых действий погибли семь мирных жителей, ранены 36.

В результате масштабных военных действий Азербайджана против Нагорного Карабаха по состоянию на 21.30 часов (20.30 мск) в Нагорном Карабахе насчитывается не менее 200 погибших. В том числе подтверждена смерть 10 мирных жителей.пять из которых дети, сообщил сегодня омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян в своем микроблоге X .

Ранения получили свыше 400 человек, в том числе 40 мирных жителей,13 из которых дети. Офис омбудсмена Нагорного Карабаха выясняет судьбу пропавших без вести, указано в сообщении.

Директор Степанакертского республиканского медицинского центра Мгер Мусаелян, сообщил, что на лечении в центре находятся 197 раненых. "Около 45% находятся в тяжелом состоянии, 15% — в крайне тяжелом состоянии. Зафиксировано 12 случаев смерти из-за полученных травм, несовместимых с жизнью. Более 30% раненых были прооперированы, остальные лечатся дома", - привело его слова News.Am.

Он добавил, что в медцентре не хватает оборудования. "Есть раненые, которых необходимо транспортировать в Армению", – добавил Мусаелян.

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