Баку направил гуманитарную помощь жителям Карабаха

22 сентября 2023, 08:51

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Из Азербайджана отправлены грузовики с хлебом и другими продуктами для жителей Карабаха, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан 19 сентября начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. После этого Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан за сутки достиг всех целей контртеррористической операции в Карабахе и восстановил свой суверенитет.

Одним из условий прекращения боевых действий Баку назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Встреча состоялась 21 сентября в Евлахе. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

Сегодня МЧС Азербайджана отправило в Ханкенди (армянское название – Степанакерт) два 20-тонных грузовика с продуктами питания и гигиеническими принадлежностями и два автомобиля с хлебом, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник министерства.

Он отметил, что автомобили выехали по территории Агдамского района в сторону Аскерана по уже действующей дороге Агдам – Ханкенди (армянское название Агдама – Акна). Этому предшествовало решение правительства Азербайджана направить «груз с продовольствием в гуманитарных целях для обеспечения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана».

Грузы будут распределены среди жителей Карабаха, после этого будет обеспечена доставка гуманитарных грузов с продовольствием, подчеркнули в МЧС Азербайджана.

Напомним, длительная блокада Лачинского коридора вызвала в Нагорном Карабахе отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали "Кавказскому узлу", что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. Из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

9 сентября в Азербайджан прибыла фура с гуманитарным грузом, направленным для жителей Нагорного Карабаха российским обществом Красного Креста. 12 сентября большегруз прибыл в Степанакерт, проехав по дороге из Агдама через Аскеран.

При этом попытки доставить гуманитарную помощь со стороны Армении (через Лачинский коридор) длительное время были безуспешными. Так, 26 июля Армения направила в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены в Лачинский коридор. МИД Азербайджана расценил попытку доставить груз без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны.

9 августа фура с гуманитарной помощью из Франции присоединилась в Корнидзоре к грузовикам из Армении. 30 августа еще одна колонна с гуманитарным грузом из Франции прибыла к Лачинскому коридору, ее сопровождала мэр Парижа, но машины также не были пропущены.

17 сентября Нагорный Карабах принял предложение Красного Креста и миротворцев об одновременном использовании Лачинского коридора и дороги Агдам – Степанакерт для доставки гуманитарной помощи. 18 сентября, за день до начала боевых действий, Красный Крест направил по трассе Агдам – Степанакерт и по Лачинскому коридору две колонны грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Нагорного Карабаха.

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