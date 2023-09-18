Красный Крест направил через Лачин и Агдам гуманитарную помощь в Карабах

18 сентября 2023, 09:04

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Сегодня утром по трассе Агдам – Степанакерт и по Лачинскому коридору Красный Крест направил в Нагорный Карабах две колонны грузовиков с гуманитарной помощью для его жителей.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 сентября Нагорный Карабах принял предложение Красного Креста и миротворцев об использовании Лачинского коридора и дороги Агдам – Степанакерт для доставки гуманитарной помощи. Баку получил от Красного Креста предварительную информацию о готовности Карабаха принимать гуманитарные грузы по дороге через Агдам, но ожидает официальную ноту об этом, пояснили в МИД Азербайджана.

Армянское название Ханкенди – Степанакерт, Агдама – Акна, Лачина – Бердзор.

Сегодня около 07.00 [06.00 мск] обеспечен одновременный проезд грузовых машин Красного Креста по дороге Агдам – Ханкенди и дороге Лачин – Ханкенди, сообщил в соцсети "X" помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. "Дорога Агдам – Аскаран – Ханкенди открыта и функциональна и должна быть такой", – написал он.

Телеканал Baku TV показал кадры проезда в направлении Нагорного Карабаха колонны машин Красного Креста со стороны погранично-пропускного пункта "Лачин" и по дороге Агдам – Аскеран – Ханкенди, передал корреспондент "Кавказского узла".

Красный Крест доставил жителям Нагорного Карабаха муку и медикаменты, уточнила руководитель отдела по связям с общественностью бакинского представительства Красного Креста Илаха Гусейнова. "Мы очень рады, что лица, принимающие решения, достигли консенсуса. Надеемся, что это будет способствовать непрерывной доставке необходимой помощи", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 9 сентября в Азербайджан прибыл грузовик с гуманитарным грузом для жителей Нагорного Карабаха от российского общества Красного Креста. 12 сентября фура прибыла в Степанакерт по дороге из Агдама через Аскеран.

Проезд в Карабах российского большегруза с гумпомощью через Агдам стал важным этапом в открытии дороги Агдам – Ханкенди, заявили в МИД Азербайджана и подтвердил готовность Баку обеспечить одновременное использование для перевозки грузов в Карабах как дороги Агдам – Ханкенди, так и Лачинского коридора.

В Нагорном Карабахе из-за блокады Лачинского коридора наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. Из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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