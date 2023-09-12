Баку предлагает одновременное открыть дороги в Степанакерт через Лачин и Агдам

12 сентября 2023, 12:27

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Проезд российского большегруза с гумпомощью в Карабах через Агдам стал важным этапом в открытии дороги Агдам-Ханкенди (армянское название Степанакерта), заявил официальный представитель МИД Азербайджана. Он подтвердил готовность Баку обеспечить одновременное использование перевозку грузов в Карабах посредством МККК как по дороге Агдам-Ханкенди, так и через Лачинский коридор.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 сентября в Азербайджан прибыла фура с гуманитарным грузом, направленным для жителей Нагорного Карабаха российским обществом Красного Креста. Груз планировалось доставить в Степанакерт через Агдам на фоне блокады Лачинского коридора. Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха сообщил, что российская гуманитарная помощь будет доставлена через Агдам-Аскеран, кроме того, по его данным, достигнута договоренность о возобновлении перевозки грузов через Лачинский коридор.Однако власти Азербайджана не подтвердили сообщение инфоштаба Нагорного Карабаха о том, что после принятия груза продовольствия, направленного российским Красным Крестом по дороге Агдам - Степанакерт, будет открыт Лачинский коридор. Сегодня утром фура с грузом помощи для жителей Нагорного Карабаха, направленная Российским обществом Красного Креста, прибыла в Степанакерт.

В Нагорном Карабахе из-за блокады Лачинского коридора наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. Из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Проезд грузового автомобиля Российского общества Красного Креста в Ханкенди по дороге Агдам-Ханкенди был осуществлен при координации с Азербайджанским обществом Красного Полумесяца, заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Доставку груза в Ханкенди в координации с Азербайджаном именно по дороге Агдам-Ханкенди расцениваем как позитивный шаг и важную подвижку в открытии этой дороги. Что касается одновременного использования дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги, то, как и отмечал Азербайджан в ходе контактов на высоком уровне с США и другими партнерами, наша страна дала согласие на одновременное использование этих двух дорог посредством Международного комитета Красного Креста», - говорится в комментарии Гаджизаде для медиа, который перевел корреспондент «Кавказского узла».

При этом Гаджизаде обвинил Ереван в провокациях и создании препятствий для реализации этой договоренности.

«Еще раз заявляем, что азербайджанская сторона готова параллельно с использованием дороги Агдам-Ханкенди создать условия для перевозок грузов посредством МККК через погранично-пропускной пункт Лачин с соблюдением соответствующих пограничных и таможенных процедур», - резюмировал Гаджизаде.

Две фуры с 40 тоннами муки, прибывшие к посту миротворцев на дороге Агдам-Аскеран, все еще ожидают пропуска в Карабах, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Азербайджанском обществе Красного полумесяца.

«Мы ведем переговоры с командованием российских миротворцев, а они, в свою очередь, с представителями армян Карабаха. Прямых контактов у нас нет. Если будет достигнуто согласие, наши автомобили с мукой проедут в Ханкенди. Если будет обеспечена безопасность наших представителей, мы можем провести оценку потребностей населения и доставить туда и другие продукты», - сказал сотрудник Азербайджанского Красного полумесяца.

Напомним, ранее представитель МИД Азербайджана заявил, что Карабах сорвал договоренности о поставке продуктов через Агдам. Источник в российских госструктурах подтвердил, что договоренности были достигнуты при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, однако Степанакерт потребовал изменить условия.

Баку, настаивая на поставках гуманитарной помощи через Агдам, стремится показать миру, что жители Нагорного Карабаха приемлют территориальные уступки по итогам карабахской войны 2020 года и даже принимают хлеб от Азербайджана, отметил армянский политолог Андриас Гукасян.

Напомним также, 26 июля Армения направила в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены в Лачинский коридор. МИД Азербайджана расценил попытку доставить груз без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. 9 августа фура с гуманитарной помощью из Франции присоединилась в Корнидзоре к грузовикам из Армении. 30 августа еще одна колонна с гуманитарным грузом из Франции прибыла к Лачинскому коридору, ее сопровождала мэр Парижа Анн Идальго, но машины также не были пропущены.

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