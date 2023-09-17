Баку запросил подтверждение готовности Карабаха использовать дорогу через Агдам

17 сентября 2023, 23:46

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Азербайджан получил от Международного комитета Красного Креста предварительную информацию о готовности Карабаха принимать гуманитарные грузы по дороге через Агдам, но ожидает официальную ноту об этом, заявил сегодня представитель МИД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что власти Нагорного Карабаха приняли предложение Красного Креста и миротворцев об одновременном использовании Лачинского коридора и дороги Агдам - Степанакерт для доставки гуманитарной помощи жителям.

9 сентября в Азербайджан прибыла фура с гуманитарным грузом для жителей Карабаха от российского общества Красного Креста. 12 сентября большегруз прибыл в Степанакерт по дороге из Агдама (армянское название – Акна) через Аскеран. Проезд в Карабах российского большегруза с гумпомощью через Агдам стал важным этапом в открытии дороги Агдам - Ханкенди (армянское название - Степанакерт), заявили в МИД Азербайджана и подтвердил готовность Баку обеспечить одновременное использование для перевозки грузов в Карабах как дороги Агдам - Ханкенди, так и Лачинского коридора (армянское название Лачина – Бердзор).

Предложение о параллельном использовании дорог Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди уже давно продвигается Азербайджаном и широко обсуждается на различных уровнях, заявил сегодня официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

“Сегодня, обращаясь к азербайджанской стороне, МККК предоставил предварительную информацию о том, что противоположная сторона согласилась на параллельный прием грузов с дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди" - приводятся слова Гаджизаде поступившем корреспонденту "Кавказского узла" пресс-релизе МИД Азербайджана.

Баку ожидает, что "в ближайшее время МККК представит азербайджанской стороне официальную ноту об этом", добавил представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства, напомнив, что “азербайджанская сторона готова организовать параллельное использование дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди с соблюдением требований национального законодательства".

Ранее МИД Азербайджана обвинил Карабах в срыве договоренностей о поставке продуктов через Агдам. Источник в российских госструктурах подтвердил, что договоренности были достигнуты при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, однако Степанакерт потребовал изменить условия.

В Нагорном Карабахе из-за блокады Лачинского коридора наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. Из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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