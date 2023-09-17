Степанакерт согласился на доставку гуманитарных грузов через Агдам

17 сентября 2023, 15:43

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Власти Нагорного Карабаха приняли предложение Красного Креста и миротворцев об одновременном использовании Лачинского коридора и дороги Агдам - Степанакерт для доставки гуманитарной помощи жителям.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября в Азербайджан прибыла фура с гуманитарным грузом, направленным для жителей Нагорного Карабаха российским обществом Красного Креста. 12 сентября большегруз прибыл в Степанакерт, проехав по дороге из Агдама (армянское название – Акна) через Аскеран.

Проезд в Карабах российского большегруза с гуманитарной помощью через Агдам стал важным этапом в открытии дороги Агдам - Ханкенди (армянское название Ханкенди - Степанакерт), заявил 12 сентября официальный представитель МИД Азербайджана. Он подтвердил готовность Баку обеспечить одновременное использование для перевозки грузов в Карабах посредством Международного комитета Красного Креста (МККК) как дороги Агдам - Ханкенди, так и Лачинского коридора (армянское название Лачина – Бердзор).

Власти Нагорного Карабаха решили принять совместное предложение степанакертского офиса МККК и командования миротворцев о синхронной транспортировке гуманитарных грузов через Бердзорский коридор по трассе Горис - Степанакерт и по дороге Акна - Степанакерт на машинах МККК, сообщил сегодня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха.

"Организация этого процесса необходима как для нейтрализации угроз жизни и здоровью наших граждан, так и для обеспечения дальнейшей транспортировки гуманитарных грузов по Бердзорскому коридору", - говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.

Это решение связано с "углубляющейся катастрофой и ситуацией с безопасностью в стране", пояснили власти непризнанной республики. "Кризис, возникший в результате блокады Арцаха со стороны Азербайджана, усугубляется с каждым днем. Правительство в этих сложных условиях занимается организацией процесса собирания зерна и поставок муки цехам по производству хлеба, но, к сожалению, не всегда получается ежедневно обеспечивать наших граждан 200 граммами хлеба по талонной системе", - сообщил инфоштаб.

Кроме того, посредники работают над организацией встречи между официальными представителями Нагорного Карабаха и Азербайджана "с целью смягчения напряженной гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью в республике", отмечается в публикации.

В Нагорном Карабахе из-за блокады Лачинского коридора наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. Из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Напомним, ранее представитель МИД Азербайджана заявил, что Карабах сорвал договоренности о поставке продуктов через Агдам. Источник в российских госструктурах подтвердил, что договоренности были достигнуты при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, однако Степанакерт потребовал изменить условия.

26 июля Армения направила в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены в Лачинский коридор. МИД Азербайджана расценил попытку доставить груз без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. 9 августа фура с гуманитарной помощью из Франции присоединилась в Корнидзоре к грузовикам из Армении. 30 августа еще одна колонна с гуманитарным грузом из Франции прибыла к Лачинскому коридору, ее сопровождала мэр Парижа, но машины также не были пропущены.

12 сентября Евросоюз счел важным шагом открытие дороги Агдам - Аскеран, заявив, что это должно способствовать открытию и Лачинского коридора. ЕС призвал стороны проявить ответственность и гибкость в обеспечении использования обоих маршрутов, заявила пресс-секретарь президента Совета ЕС. К "немедленному и одновременному" открытию "Лачинского и Агдамского маршрутов" призвала и помощник госсекретаря США.

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