ЕС и США призвали одновременно открыть дороги в Нагорный Карабах через Лачин и Агдам 

13 сентября 2023, 12:33

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Европейский союз счел важным шагом открытие дороги Агдам-Аскеран, по которой в Нагорный Карабах поступила гуманитарная помощь из России, что должно способствовать открытию и Лачинского коридора. ЕС призвал все заинтересованные стороны проявить ответственность и гибкость в обеспечении использования обоих маршрутов, заявила пресс-секретарь президента Совета ЕС Шарля Мишеля Екатерина Касинже. К «немедленному и одновременному» открытию «Лачинского и Агдамского маршрутов» призвала помощник госсекретаря США Юри Ким.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября в Азербайджан прибыла фура с гуманитарным грузом, направленным для жителей Нагорного Карабаха российским обществом Красного Креста. 12 сентября большегруз прибыл в Степанакерт, проехав по дороге из Агдама (армянское название Агдама – Акна) через Аскеран. Проезд фуры с российским гуманитарным грузом из Азербайджана в Карабах стал предпосылкой для разрядки карабахского конфликта, указал азербайджанский аналитик Мехман Алиев. Россия отправила груз в Карабах, чтобы помочь властям Азербайджана улучшить политический имидж, заметил армянский политолог Андриас Гукасян.

Российский Красный Крест привез 1000 продуктовых наборов, в которые входят литр подсолнечного масла, килограмм сахара, два килограмма муки, полтора килограмма макаронных изделий, по килограмму гречневой, манной крупы и пшена, полкилограмма овсяных хлопьев и пять банок тушенки. Также в фуре прибыли 270 наборов постельного белья, 200 гигиенических наборов и 192 детских набора. Карабахские активисты рассказали, что продолжают блокировать агдамскую дорогу, чтобы не допустить проезда других грузовиков из Азербайджана.

Пресс-секретарь президента главы Евросовета вечером 12 сентября выступила с заявлением, в котором говорится, что в последние несколько дней Шарль Мишель поддерживал интенсивные контакты с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе телефонных разговоров 9 сентября и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите G20 в Нью-Дели 10 сентября.

Эти усилия, а также контакты спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара с Баку, Ереваном и представителями карабахских армян были направлены «на деэскалацию напряженности и выработку решения по разблокированию гуманитарного доступа к карабахским армянам», отмечено в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.

Вследствие длительной блокировки Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продовольствия. Из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

«В этом контексте отмечаем прохождение российского гуманитарного груза по маршруту Агдам-Аскеран. Мы понимаем всю деликатность, связанную с этим вопросом. Мы надеемся, что это придаст импульс возобновлению регулярных гуманитарных поставок местному населению. Ситуация на местах быстро ухудшается. Крайне важно обеспечить снабжение карабахских армян продуктами первой необходимости. Открытие сегодня маршрута Агдам-Аскеран является важным шагом, который должен способствовать открытию и Лачинского коридора. Мы призываем все заинтересованные стороны проявить ответственность и гибкость в обеспечении использования как маршрута через Лачин, так и маршрута Агдам-Аскеран», - подчеркивается в заявлении пресс-секретаря президента Совета ЕС.

В документе подтверждается твердая убежденность в том, что «Лачинский коридор должен быть разблокирован в соответствии с предыдущими соглашениями и постановлением Международного Суда». Наряду с этим в заявлении подчеркивается «вера в полезность и других маршрутов снабжения на благо местного населения». ЕС ожидает, что за поставкой 12 сентября гумпомощи в Нагорный Карабах «в ближайшие дни и недели последуют более конкретные шаги, в том числе касающиеся диалога между Баку и карабахскими армянами об их правах и безопасности, усилий по примирению и общего армяно-азербайджанского мирного процесса».

22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

К «немедленному и одновременному» открытию «Лачинского и Агдамского маршрутов» призвала помощник госсекретаря США Юри Ким.

«12 сентября грузовик Российского Красного Креста въехал в Нагорный Карабах из Азербайджана, чтобы доставить первую с июня гуманитарную доставку. Важный первый шаг. Теперь пришло время – немедленно и одновременно – открыть Лачинский и Агдамский маршруты для МККК, чтобы положить конец страданиям в Нагорном Карабахе и открыть путь к устойчивому политическому диалогу», - написала она в социальной платформе X (twitter).

Напомним также, что 26 июля Армения направила в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены в Лачинский коридор. МИД Азербайджана расценил попытку доставить груз без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. 9 августа фура с гуманитарной помощью из Франции присоединилась в Корнидзоре к грузовикам из Армении. 30 августа еще одна колонна с гуманитарным грузом из Франции прибыла к Лачинскому коридору, ее сопровождала мэр Парижа, но машины также не были пропущены.

29 августа два большегруза с 40 тоннами гуманитарной помощи были отправлены азербайджанским обществом Красного Полумесяца по дороге из Агдама в Карабах. Машины доехали до поста российских миротворцев, где остановились в ожидании разрешения на проезд. Жители Нагорного Карабаха перекрыли дорогу в Степанакерт, чтобы помешать проезду этих фур, а после того как Красный Полумесяц попросил миротворцев доставить гуманитарный груз на своих машинах, протестующие отказались пропускать машины миротворцев.

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