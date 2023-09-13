Аналитики в Баку и Ереване прокомментировали доставку российской гумпомощи в Карабах

13 сентября 2023, 08:25

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Проезд фуры с российским гуманитарным грузом из Азербайджана в Карабах стал предпосылкой для разрядки карабахского конфликта, указал азербайджанский аналитик Мехман Алиев. Россия отправила груз в Карабах, чтобы помочь властям Азербайджана улучшить политический имидж, заметил армянский политолог Андриас Гукасян.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября в Азербайджан прибыла фура с гуманитарным грузом, направленным для жителей Нагорного Карабаха российским обществом Красного Креста. 12 сентября большегруз прибыл в Степанакерт, проехав по дороге из Агдама (армянское название Агдама – Акна) через Аскеран.

Российский Красный Крест привез 1000 продуктовых наборов, в которые входят литр подсолнечного масла, килограмм сахара, два килограмма муки, полтора килограмма макаронных изделий, по килограмму гречневой, манной крупы и пшена, полкилограмма овсяных хлопьев и пять банок тушенки. Также в фуре прибыли 270 наборов постельного белья, 200 гигиенических наборов и 192 детских набора. Карабахские активисты рассказали, что продолжают блокировать агдамскую дорогу, чтобы не допустить проезда других грузовиков из Азербайджана.

Бакинский аналитик назвал проезд фуры предпосылкой для разрядки конфликта

Ключевой момент в доставке 12 сентября в Карабах гуманитарной помощи - «не кто ее привез, а по какой дороге она была транспортирована», считает директор азербайджанского ИА Turan Мехман Алиев. "В этом смысле значение сегодняшнего (12 сентября) события по доставке гумпомощи в Карабах в том, что впервые [с начала карабахского конфликта в 1990-х годах] она поступила в регион по дороге Агдам - Ханкенди (армянское название Ханкенди – Степанакерт. – Прим. "Кавказского узла"), то есть через Азербайджан. Для Баку открытие транспортной артерии в Карабах является важной составляющей в его политике реинтеграции армянских жителей региона в конституционное поле Азербайджана, в его экономику, социальную жизнь. Сегодняшний проезд российского большегруза по дороге Агдам - Ханкенди стал прецедентом создания транспортного сообщения между Баку и Ханкенди", - сказал Алиев корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, проезд фуры с грузом Российского общества Красного Креста в Карабах стал также результатом консенсуса между ключевыми международными игроками о необходимости открытия этой дороги наряду с функционированием дороги в Карабах через Лачин.

"Несмотря на отсутствие прямых дипломатических контактов между Россией и Западом, очевидно, по карабахскому вопросу какое-то согласование все-таки имеет место. Все ключевые игроки - и США, и ЕС, и Россия - поддержали открытие дороги Агдам-Ханкенди, и соответственно реинтеграцию армян в Азербайджан. Они де-факто и де-юре признают Карабах территорией Азербайджана. До сих пор у них были определенные опасения того, что в Карабахе Азербайджан может провести «этнические чистки». Но, видимо, Азербайджан подтвердил гарантии того, что насильственного изгнания армянского населения не будет. Для Армении также были важны эти гарантии. Думаю, что эти гарантии и ранее были предоставлены, но сейчас были окончательно закреплены телефонным звонком президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана [премьер-министру Армении] Николу Пашиняну", - сказал директор Turan.

Пашинян и Эрдоган во время телефонного разговора обменялись мнениями о ситуации на Южном Кавказе и пришли к мнению, что необходимо продолжать дипломатические усилия для установления долгосрочного мира в регионе, сообщило 12 сентября "Газета.Ru".

Мехман Алиев обратил внимание также на то, что Владимир Путин 12 сентября во Владивостоке также дал понять, что получил гарантии от руководства Азербайджана об исключении каких-либо действий, направленных на этнические чистки.

"Надеюсь, что азербайджанское руководство, как и говорили нам и до сих пор говорят, не заинтересовано в каких бы то ни было этнических чистках. Более того, наоборот, заинтересовано в том, чтобы этот процесс происходил мягко", - привело 12 сентября ТАСС слова Путина, сказанные на Восточном экономическом форуме.

В ближайшие дни следует ожидать одновременного запуска дорог Агдам - Ханкенди и Лачин – Ханкенди, но на первых порах перевозки по обоим дорогам будут осуществляться Международным комитетом Красного Креста, сказал Мехман Алиев.

После открытия дорог процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией может ускориться, считает аналитик. "В последние дни ситуации была очень сложная и напряженная, обе стороны стягивали войска к границе и к линии соприкосновения войск. Но сейчас, после проезда российского груза через дорогу Агдам - Ханкенди, думаю, наметился сдвиг в сторону разрядки", - продолжил Алиев.

26 июля Армения направила в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены в Лачинский коридор. МИД Азербайджана расценил попытку доставить груз без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. 9 августа фура с гуманитарной помощью из Франции присоединилась в Корнидзоре к грузовикам из Армении. 30 августа еще одна колонна с гуманитарным грузом из Франции прибыла к Лачинскому коридору, ее сопровождала мэр Парижа, но машины также не были пропущены.

Отвечая на вопрос о том, что не является ли показателем решающего влияния России на регион то, что первым в Карабах была пропущена именно ее гумпомощь, эксперт отметил, что «особая роль» Москвы "в общем-то, никем не оспаривалась".

"Это постсоветское пространство, и на Западе понимают, что Россия здесь занимает особое место. Не случайно в 2020 году заявление о прекращении военных действий было подписано при посредничестве Москвы, и в регион в качестве миротворцев были введены ее войска. Сейчас между всеми международными и региональными акторами сложился консенсус, что конфликт надо уже окончательно решать. Ибо у всех и без Карабаха много проблем. С урегулированием этого конфликта хотя бы одной проблемой станет меньше. С другой стороны, прекращение конфликта может открыть путь к активному региональному сотрудничеству, которое будет выгодно как странам Южного Кавказа, так и партнерам вне региона", - считает Алиев.

По мнению аналитика, до окончательного урегулирования конфликта Россия еще будет выполнять миротворческие функции, оказывать содействие в доставке гуманитарной помощи и решении логистических и других вопросов. "Однако все свои действия Москва будет продолжать согласовывать с Баку", - сказал Алиев.

Вследствие длительной блокировки Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продовольствия. Из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Армянский политолог счел отправку груза политической помощью России Азербайджану

Политическая цель гуманитарного помощи Нагорному Карабаху из Армении и Франции отличается от политической цели помощи из России, а тем более из Азербайджана, считает армянский политолог Андриас Гукасян.

По его мнению, Армения и Франция направили гуманитарные конвои в Корнидзор, чтобы зафиксировать блокировку Лачинского коридора. "Азербайджан утверждал, что Лачинский коридор открыт, но отказался пропустить грузы. Благодаря действиям Армении и Франции, удалось зафиксировать факт блокады Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла")", - сказал он корресподенту "Кавказского узла".

Россия отправила грузовик, чтобы помочь властям Азербайджана выйти с меньшими имиджевыми потерями из той ситуации, в которой тот оказался из-за беспрецедентного международного давления с требованием открыть Лачинский коридор, добавил Гукасян.

"Российский груз – не гуманитарный груз. Ни по существу, ни по содержанию. Это чисто политическое действие. Россия выслала грузовик поддержки, но поддержки не Арцаху, а режиму Алиева от путинского режима. Нужно было хотя на минуту открыть агдамскую дорогу, чтобы помочь Алиеву выйти из сложного положения. Азербайджанский же груз не был пропущен, и не будет, скорей всего, пропущен, так как такого решения у властей Арцаха нет", - пояснил он.

29 августа два большегруза с 40 тоннами гуманитарной помощи были отправлены азербайджанским обществом Красного Полумесяца по дороге из Агдама в Карабах. Машины доехали до поста российских миротворцев, где остановились в ожидании разрешения на проезд. Жители Нагорного Карабаха перекрыли дорогу в Степанакерт, чтобы помешать проезду этих фур, а после того как Красный Полумесяц попросил миротворцев доставить гуманитарный груз на своих машинах, протестующие отказались пропускать машины миротворцев.

По мнению политолога, Азербайджан и Турция планировали возобновить войну против Карабаха и Армении, стягивая, в частности, войска к линии соприкосновения. "Азербайджан доставлял военные грузы из Израиля, перебрасывал войска в Нахичевань. Все эти действия являлись нарушением обязательств перед ОБСЕ. Члены ОБСЕ обязаны информировать о передвижениях своих войск и военных учениях. Азербайджан грубо нарушил свои обязательства перед ОБСЕ, сконцентрировав войска без предупреждения и не раскрыв намерений. Это свидетельствовало намерений напасть на Армению и Арцах", - сказал Гукасян.

Возобновление войны в регионе соответствует и интересам России, так как война расширила бы ее региональное присутствие, однако вмешательство США в виде армяно-американских учений показало, что ни США, ни НАТО не поддерживают агрессивные действия против Армении и Арцаха, фактически вынудив Азербайджана и Турции отказаться от начала войны, предположил Андриас Гукасян.

"Решение об отправке российского «гуманитарного» груза, скорей всего, было принято после встречи лидеров России и Турции в Сочи. Уже тогда было понятно, что воевать им не позволят. И Эрдоган попросил Путина о поддержке. И Россия выслала грузовик поддержки", - сказал политолог.

В то же время Гукасян сомневается, что согласие пропустить российский груз является свидетельством влияния Кремля в Карабахе. "Для властей Арцаха открытие Лачинского коридора – первичная политическая задача. И решение пропустить грузовик "дипломатической помощи Алиеву" можно рассматривать как уступку властей Арцаха, которая была уравновешена требованием открыть Лачинский коридор", - сказал он.

По его предположению, Азербайджан откроет Лачинский коридор, так как "США четко сформулировали требование открыть коридор для гуманитарных и коммерческих грузов, а также для свободного перемещения армян Арцаха и Армении". "Это не особое желание администрации Белого дома. Азербайджан с 1992 года взял на себя обязательства открыть гуманитарный коридор в Арцах. Кроме того, Арцах – спорная территория, и Баку не может настаивать на своей юрисдикции, исходя из практики международных отношений и статуса спорной территории. И утверждения, что Пашинян признал Арцах частью Азербайджана, не могут быть обоснованием", - пояснил он.

Если Азербайджан откажется открыть Лачинский коридор, это приведет к ухудшению отношений с ЕС и США, уверен Гукасян. "Такая позиция Баку приведет к экономическим санкциям или военному вмешательству - зависит от остроты ситуации на месте. Международное сообщество будет искать пути для деблокады Арцаха, вынудив Азербайджан добровольно открыть Лачинский коридор. Инструментом для этого могут быть или экономические санкции или применение силы", - заключил политолог.

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