Карабахские власти назвали принцип распределения российской гумпомощи

12 сентября 2023, 18:43

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Доставленная Российским Красным Крестом помощь будет распределена среди наиболее нуждающихся семей, сообщили в правительстве Нагорного Карабаха. Активисты рассказали, что продолжают блокировать агдамскую дорогу, чтобы не допустить проезда грузовиков из Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", ранее стало известно, что направленный российским Красным Крестом для жителей Нагорного Карабаха гуманитарный груз миновал пост миротворцев на линии соприкосновения и в их сопровождении находился на пути к Степанакерту. Большегруз с гуманитарным грузом, направленным российским Красным Крестом жителям Нагорного Карабаха, сегодня прибыл в Степанакерт.

Полученная от Российского Комитета Красного Креста гуманитарная помощь выгружена в Степанакерте, и будет распределена остро нуждающимся семьям, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве соцобеспечения и миграции Нагорного Карабаха.

Российский Красный Крест привез продуктовые наборы весом в более 11 килограмм - 1000 наборов, в которые входят литр подсолнечного масла, килограмм сахара, два килограмма муки, полтора килограмма макаронных изделий, килограмм гречневой крупы, килограмм пшена, килограмм манной крупы, полкило овсяных хлопьев и пять банок тушенки. Также в фуре прибыли 270 наборов постельного белья, 200 гигиенических абров и 192 детских набора, проинформировало ведомство

Фура с гуманитарной помощью Российского Комитета Красного Креста проехала по Аскерану рано утром, в сопровождении полиции, сообщил мэр Аскерана Айк Шамирян.

По его словам, обеспокоенные жители города Аскерана, собравшиеся возле места акции, сначала воспротивились въезду фуры, но после переговоров грузовик российского Красного Креста поехал в сторону Степанакерта. Он отметил, что "жители Аскерана продолжают вместе с активистами блокировку дороги Акна-Аскеран-Степанакерт".

Акция на агдамской дороге продолжается, бетонные блоки блокируют движение, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Фронта безопасности и развития Арцаха" Аршак Абраамян. Он добавил, что активисты дежурят круглосуточно.

Руководитель Центра Кавказоведения местного университета "Месроп Маштоц" Овик Аванесов, представитель движения "Фронт безопасности и развития Арцаха" подтвердил, что члены движения и жители Аскерана и других населенных пунктов продолжают акцию, дорога блокирована.

""Гуманитарная помощь" от Азербайджана для нас неприемлема. Мы продолжаем стоять на дороге при въезде в Аскеран, чтобы не допустить проезда азербайджанских фур", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, представители азербайджанского Красного полумесяца "вместе с "экоактивистами" начали блокаду Арцаха, блокировав коридор в Армению в декабре 2022 года. То есть они участниками преступления", - сказал Аванесов.

Вследствие длительной блокировки Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продовольствия. Из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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Алвард Григорян

здесь перечень помощи от РККК

1.Продуктовые наборы - 1000 наборов

В один набор входит:

-Масло подсолнечное 0.9 л - 1 шт

-Сахар песок 1 кг - 1 шт

-Мука пшеничная 2 кг - 1 шт

-Макароны рожки 500 гр - 3 шт

-Крупа гречневая 1 кг - 1 шт

-Пшено 1 кг - 1 шт

-Крупа манная 1 кг - 1 шт

-Овсяные хлопья 0,5 кг - 1 шт

-Тушенка 0,5 кг - 5 шт

Общий вес одного набора - 11,4 кг

2.Постельное белье - 270 наборов

В один набор входит:

-Комплект постельного - 1 шт.

-Подушка - 1 шт.

-Одеяло - 1 шт.

3.Гигиенические наборы - 200 наборов

В один набор входит:

-Зубные щетки- 3 шт.

-Мыло - 10 шт.

-Градусник - 1 шт.

4.Детские наборы - 192 набора

В один набор входит:

-Кисель детский - 1 шт.

-Пастилки витаминные - 3 шт.

-Зубная щетка - 1 шт.

-Пюре детское - 1 кор. (8 шт. )

-Рыбий жир детский (в капсулах) - 1 шт.

-Присыпка - 1 шт.