Красный Крест предоставил лекарства для раненых жителей Нагорного Карабаха

22 сентября 2023, 16:29

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Жителей сел, покинувших свои дома из-за обстрелов, размещают во временном жилье в Степанакерте, власти организуют им питание, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий. Глава Минздрава Нагорного Карабаха заявил, что Красный Крест предоставил лекарства для лечения раненых, однако некоторым пациентам требуется транспортировка в Армению.

Как писал "Кавказский узел", за два дня в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 200 человек, в том числе 10 мирных жителей, пятеро из которых дети. Ранения получило свыше 400 человек, в том числе 40 мирных жителей,13 из которых дети сообщил вечером 20 сентября карабахский омбудсмен. По данным директора Степанакертского медцентра, состояние большинства раненых, которые лечатся в учреждении, оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

По словам министра здравоохранения Нагорного Карабаха Вартана Тадевосяна на данный момент известно о нескольких десятках погибших мирных жителей, в том числе гибели более пяти детей в результате артиллерийских обстрелов. Больницы, где проходят лечение раненные,обеспечил лекарствами и медикаментами Красный Крест и пока их достаточно. Ведутся переговоры о том, чтобы тяжелораненых перевезти в армению

С полудня 21 сентября обстрел Степанакерта прекращен, эвакуированные жители сел распределяются по школам и другим учреждениям, где можно переночевать или пожить несколько дней. Министерство социального обеспечения занято продовольственной проблемой беженцев, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

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