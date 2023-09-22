Автомобили МККК в Степанакерте. 18 января 2023 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".

22 сентября 2023, 16:29

Красный Крест предоставил лекарства для раненых жителей Нагорного Карабаха

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Жителей сел, покинувших свои дома из-за обстрелов, размещают во временном жилье в Степанакерте, власти организуют им питание, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий. Глава Минздрава Нагорного Карабаха заявил, что Красный Крест предоставил лекарства для лечения раненых, однако некоторым пациентам требуется транспортировка в Армению.

Как писал "Кавказский узел", за два дня в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 200 человек, в том числе 10  мирных жителей, пятеро из которых дети. Ранения получило свыше 400 человек, в том числе 40 мирных жителей,13 из которых дети сообщил вечером 20 сентября карабахский омбудсмен. По данным директора Степанакертского медцентра, состояние большинства раненых, которые лечатся в  учреждении, оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

По словам министра здравоохранения  Нагорного Карабаха  Вартана  Тадевосяна на данный момент известно о нескольких десятках погибших   мирных  жителей, в том числе гибели более пяти детей в результате артиллерийских обстрелов. Больницы, где проходят лечение раненные,обеспечил лекарствами и медикаментами Красный Крест и пока их достаточно. Ведутся переговоры о том, чтобы тяжелораненых перевезти в армению

С полудня 21 сентября  обстрел Степанакерта прекращен, эвакуированные жители сел распределяются по школам и другим учреждениям, где можно переночевать или пожить несколько дней.  Министерство социального обеспечения занято   продовольственной проблемой беженцев, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

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Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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