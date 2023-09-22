Протестующие в Ереване призвали США организовать эвакуацию людей из Карабаха

22 сентября 2023, 12:13

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Жители Нагорного Карабаха на акции протеста у посольства США в Армении призвали организовать гуманитарный коридор и эвакуировать всё население непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", боевые действия в Карабахе создали угрозу мирным жителям, десятки тысяч людей стали беженцами. Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Армении подготовлены более 40 тысяч мест размещения на случай притока беженцев из Нагорного Карабаха.

Граждане Нагорного Карабаха собрались сегодня у посольства США в Ереване и потребовали ввести в Нагорный Карабах международные войска и под их гарантией эвакуировать все население непризнанной республики. Участники акции вышли с плакатами с надписями "Гуманитарный коридор" и попытались добиться встречи с послом США Кристиной Квин, передал корресподент "Кавказского узла", присутствовавший на месте акции.

"Поскольку жизнь всех жителей Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"), в том числе детей, под угрозой, требуем гуманитарного коридора для вывода всего населения Арцаха. Мы не доверяем русским войскам в Арцахе, армяне вновь могут подвергнуться резне", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Левон Айриян. Также он высказал опасение, что мужчины-армяне "в любую минуту могут быть переданы" азербайджанским военным.

2 сентября, до начала боевых действий азербайджанских войск в Карабахе, Никол Пашинян заявил, что "жизнь и безопасность 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха под вопросом на фоне гуманитарного кризиса в регионе", сообщило в тот же день правительство Армении на своем сайте.

Активисты заявили, что гуманитарный коридор должен быть открыт другими странами или международной организацией, поскольку "у жителей Арцаха не осталось никакого доверия к России". Участникам акции не удалось встретиться с послом, но свое требование они передали по телефону.

Напомним, попытки доставить в Нагорный Карабах гуманитарную помощь со стороны Армении (через Лачинский коридор) длительное время были безуспешными. Так, 26 июля Армения направила в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены в Лачинский коридор. 9 августа фура с гуманитарной помощью из Франции присоединилась в Корнидзоре к грузовикам из Армении. 30 августа еще одна колонна с гуманитарным грузом из Франции прибыла к Лачинскому коридору, ее сопровождала мэр Парижа, но машины также не были пропущены.

17 сентября Нагорный Карабах принял предложение Красного Креста и миротворцев об одновременном использовании Лачинского коридора и дороги Агдам – Степанакерт для доставки гуманитарной помощи. 18 сентября, за день до начала боевых действий, Красный Крест направил по трассе Агдам – Степанакерт и по Лачинскому коридору две колонны грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Нагорного Карабаха.

О последствиях длительной блокады Лачинского коридора и гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Азербайджан 19 сентября начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей "контртеррористической операции" и восстановил свой суверенитет.

Одним из условий прекращения боевых действий Баку назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Встреча состоялась 21 сентября в Евлахе. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

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