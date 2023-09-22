Карабахские активисты призвали власти Армении обеспечить эвакуацию

22 сентября 2023, 20:47

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Парламент Армении должен созвать внеочередную сессию для обсуждения эвакуации населения Нагорного Карабаха, заявили авторы обращения к спикеру парламента. С просьбой открыть гуманитарный коридор они обратились и в посольство Франции.

Как писал "Кавказский узел", боевые действия в Карабахе создали угрозу мирным жителям, десятки тысяч людей стали беженцами. Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Армении подготовлены более 40 тысяч мест размещения на случай притока беженцев из Нагорного Карабаха. Сегодня жители Нагорного Карабаха на акции протеста у посольства США в Армении призвали организовать гуманитарный коридор и эвакуировать всё население непризнанной республики.

Жители Нагорного Карабаха обратились в парламент Армении с требованием предпринять шаги по открытию гуманитарного коридора для жителей Арцаха с целью эвакуации. Они написали письмо на имя спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна с требованием срочно созвать внеочередную сессию. В повестке дня должен быть один вопрос: призвать всех международных акторов, вовлечённых в нагорно-карабахский конфликт, обеспечить в Нагорном Карабахе гуманитарный коридор для эвакуации всех жителей оттуда, отметили авторы обращения в парламент.

С призывом открыть гуманитарный коридор для жителей Нагорного Карабаха под международные гарантии они сегодня обратились и в посольство Франции. С участниками акции встретился представитель посольства, которому была представлена "реальная катастрофическая ситуация в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")", рассказали участники акции корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджан 19 сентября начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей "контртеррористической операции" и восстановил свой суверенитет.

Одним из условий прекращения боевых действий Баку назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Встреча состоялась 21 сентября в Евлахе. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

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