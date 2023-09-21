21 сентября 2023, 14:41

Власти Карабаха сообщили о пунктах питания для эвакуированных

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Бесплатные пункты питания открываются в Степанакерте для тех, кто был вынужден покинуть свои дома, сообщило правительство Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", эвакуированные жители сел Нагорного Карабаха собрались рядом с базой российских миротворцев. Многие из них не получили ни еды, ни питья. При этом в Степанакерт продолжают прибывать жители сел в надежде эвакуироваться.

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, рассказывается в справке “Кавказского узла” "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

C сегодняшнего дня в Степанакерте будут работать бесплатные пункты питания для всех, кто был вынужден покинуть свои дома, сообщило агентство News.Am cо ссылкой на правительство Нагорного Карабаха. Информация об адресах этих пунктов будет предоставлена дополнительно, пообещали власти.

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Примечание:

"Жители Нагорного Карабаха ищут защиты у миротворцев", "Замкомандующего миротворцами погиб в Нагорном Карабахе", "Десятки тысяч жителей пытаются покинуть Нагорный Карабах".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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