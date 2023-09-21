Власти Карабаха сообщили о пунктах питания для эвакуированных

21 сентября 2023, 14:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бесплатные пункты питания открываются в Степанакерте для тех, кто был вынужден покинуть свои дома, сообщило правительство Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", эвакуированные жители сел Нагорного Карабаха собрались рядом с базой российских миротворцев. Многие из них не получили ни еды, ни питья. При этом в Степанакерт продолжают прибывать жители сел в надежде эвакуироваться.

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, рассказывается в справке “Кавказского узла” "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

C сегодняшнего дня в Степанакерте будут работать бесплатные пункты питания для всех, кто был вынужден покинуть свои дома, сообщило агентство News.Am cо ссылкой на правительство Нагорного Карабаха. Информация об адресах этих пунктов будет предоставлена дополнительно, пообещали власти.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.