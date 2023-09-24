Human Rights Watch призвала Баку обеспечить права жителей Нагорного Карабаха

24 сентября 2023, 07:18

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Власти Азербайджана должны позволить жителям Нагорного Карабаха эвакуироваться в Армению, предоставив право вернуться назад. В Нагорном Карабахе тяжелая гуманитарная обстановка, и за соблюдением прав местных жителей должны следить международные наблюдатели, заявила правозащитная организация Human Rights Watch.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 сентября Азербайджан начал контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. Вечером 22 сентября стало известно, что карабахские военные начали сдавать оружие. 23 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что озабочен военными действиями Азербайджана и обеспокоен гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе.

Длительная блокада Лачинского коридора, предшествовавшая боевым действиям 19-20 сентября, вызвала в Нагорном Карабахе отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали "Кавказскому узлу", что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

После проведения Азербайджаном контртеррористической операции в Нагорном Карабахе тысячи жителей столкнулись с нехваткой продуктов, лекарств, средств гигиены и предметов первой необходимости, так как военная операция последовала после длительной блокировки Лачинского коридора, заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

Баку должен немедленно предпринять шаги для обеспечения безопасности и удовлетворения гуманитарных потребностей жителей Нагорного Карабаха, отметила правозащитная организация, сообщение которой 23 сентября привел News.am.

"Власти Азербайджана должен разрешить покинуть Нагорный Карабах мирным жителям, желающим временно эвакуироваться в Армению, а также людям, которым нужна медицинская помощь, при этом Баку должен уважать при их право на возвращение. Транспортировка продовольствия, медикаментов и других предметов гуманитарной необходимости в Нагорный Карабах должна быть разрешена с нескольких направлений, в том числе через Армению", – сказано в заявлении правозащитников.

Кроме того, к мониторингу за гуманитарной обстановкой в Нагорном Карабахе должны быть допущены международные организации, это также нужно для того, чтобы власти Азербайджана надлежаще исполняли обязанности по обеспечению прав жителей Нагорного Карабаха, процитировал 23 сентября на своем сайте телеканал "A1Plus" заявление Human Rights Watch.

Напомним, 22 сентября МВД Азербайджана сообщило об установке постов на ранее неподконтрольной ему территории Нагорного Карабаха и о преднамеренных поджогах, устраиваемых жителями региона для уничтожения архивов.

23 сентября азербайджанские военные заявили, что зафиксировали массовые поджоги домов в Агдере (армянское название – Мартакерт, – Прим. "Кавказского узла").

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