24 сентября 2023, 03:30

Блинкен выразил обеспокоенность гуманитарным положением жителей Нагорного Карабаха

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что озабочен военными действиями Азербайджана и обеспокоен гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", в Евлахе 21 сентября состоялась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. Представитель президента Азербайджана по особым поручениям заявил, что переговоры с армянами Карабаха в Евлахе могут способствовать заключению мирного договора Азербайджана и Армении, его проект передан Еревану. В ходе встречи представитель президента Азербайджана представил план реинтеграции карабахских армян. Участники встречи из Карабаха заявили о потребности региона в топливе и продовольствии, сообщила администрация президента Азербайджана.

19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей "контртеррористической операции" и восстановил свой суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал переговоры с лидерами Азербайджана и Армении. Он, в частности, выразил глубокую обеспокоенность "военными действиями Азербайджана", пишет 23 сентября "Радио Азатутюн".

По словам Блинкена, "действия, которые мы наблюдали на этой неделе, просто противоречат усилиям по достижению справедливого и прочного мира", который "принесет огромную пользу обеим странам региона и позитивные изменения после 30 лет конфликта".

Особую обеспокоенность госсекретарь выразил в связи с гуманитарным положением населения Нагорного Карабаха. Он заявил о необходимости беспрепятственного доступа гуманитарных организаций к нуждающимся гражданам.

Журналисты задали ему вопрос, поддерживает ли США в целом право Азербайджана на восстановление своей территориальной целостности. "Что касается суверенитета, территориальной целостности и независимости, мы отстаиваем эти принципы со всеми заинтересованными странами", - приводит его ответ caliber.az.

Сдача оружия, роспуск вооруженных формирований в Карабахе и срочная продовольственная помощь являются первоочередными задачами в реинтеграции карабахских армян, отметили опрошенные "Кавказским узлом" депутаты парламента Азербайджана. По их данным, план по реинтеграции рассчитан на длительный период и может предусматривать сотрудничество с российскими миротворцами и карабахскими муниципальными органами власти.

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Примечание:

"Мобильная и интернет-связь восстановлена в Степанакерте", "Советник президента Азербайджана допустил амнистию для карабахских военных", "Протестующие в Ереване призвали США организовать эвакуацию людей из Карабаха".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 сентября 2023, 04:29

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