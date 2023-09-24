Впервые за девять месяцев в Степанакерте полностью восстановлено энергоснабжение

24 сентября 2023, 21:03

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В Степанакерте сегодня вечером полностью восстановлено энергоснабжение после подключения к энергосистеме Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей "контртеррористической операции" и восстановил свой суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Продолжается неотложная работа по решению вопросов, обсужденных на встрече с представителями армянских жителей в городе Евлах, говорится в сообщении администрации азербайджанского президента, распространенном сегодня вечером.

Напомним, в азербайджанском городе Евлах 21 сентября состоялась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. В ходе встречи был представлен план реинтеграции карабахских армян. 24 сентября Азербайджан создал специальную правительственную группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

«В качестве очередного шага город Ханкенди (армянское название - Степанакерт, прим. "Кавказский узел") был отделен от энергосистемы Армении и подключен к энергосистеме Азербайджана. Отметим, что еще в 2021 году резервные гнезда для Ханкенди были установлены на подстанции «Шуша», построенной ОАО «Азерэнержи». С 19 сентября 2023 года "Азерэнержи" приступила к монтажу дополнительных высоковольтных опор 110 кВ возле подстанции "Шуша" и соединению их с Ханкендиской линией. В результате работ процесс уже завершен», - говорится в сообщении., которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Во всем Степанакерте дали электричество - спустя 9 месяцев с начала блокады", - подтвердил телеграм-канал Re:public of Artsakh в 19.45 мск.

Напомним, к вечеру 24 сентября в лагере миротворцев оставались 715 жителей Нагорного Карабаха, эвакуированных из зоны боевых действий.

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