Более 700 жителей Карабаха остаются в лагере миротворцев

24 сентября 2023, 20:04

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В лагере миротворцев остаются 715 жителей Нагорного Карабаха, эвакуированных из зоны боевых действий, сообщило сегодня Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", в результате боевых действий в Карабахе десятки тысяч людей стали беженцами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 22 сентября, что в Армении подготовлено более 40 тысяч мест размещения на случай притока беженцев из Нагорного Карабаха. Около 30 жителей Нагорного Карабаха приехали в Сюникскую область Армении, сообщил сегодня советник губернатора.

21 сентября в лагере миротворцев оставались 1340 эвакуированных из зоны боевых действий жителей Нагорного Карабаха, включая 607 детей, сообщило Минобороны России.

В расположении российского миротворческого контингента остаются 715 мирных жителей Нагорного Карабаха, в том числе 402 ребенка, сообщило сегодня Минобороны России. "Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи", - говорится в ежедневном информационном бюллетене, размещенном на сайте ведомства.

19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей "контртеррористической операции" и восстановил свой суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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