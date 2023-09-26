Свыше шести тысяч беженцев прошли через кризисный центр в Корнидзоре

26 сентября 2023, 02:58

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С момента открытия выезда через кризисный центр в Корнидзоре прошли 6 650 армян, покинувших Нагорный Карабах.

Как писал "Кавказский узел", в результате боевых действий в Карабахе десятки тысяч человек стали беженцами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 22 сентября, что в Армении подготовлено более 40 тысяч мест для размещения беженцев. 24 сентября в Сюникскую область Армении прибыла первая группа из примерно 30 граждан Нагорного Карабаха. В армянском селе Корнидзор на границе организован центр помощи беженцам.

Ко второй половине дня 25 сентября из Нагорного Карабаха в Армению эвакуировались 6 650 человек, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель рабочей группы по управлению гуманитарным кризисом в регионе Вардан Саркисян.

По его словам, 5 580 человек прошли учет в Кризисном центре в Корнидзоре, еще для 1 070 депортированных беженцев оцениваются их потребности. «Пункт регистрации в Кризисном центре работает круглосуточно», - отметил он.

Министерство труда и социальных вопросов Армении запустило «Карту услуг социальной поддержки» для координации оказания помощи депортированным из Нагорного Карабаха армянам, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь ведомства Зара Манучарян.

По ее словам, в Кризисном центре в Корнидзоре дежурят как социальные работники, так и сотрудники местной администрации и миграционной службы. «При прохождении через Кризисный центр арцахские (карабахские) армяне регистрируются, после чего проводится инвентаризация их потребностей. На онлайн-платформе заполняется, в чем нуждается гражданин – временное жилье, продовольствие, детская еда и принадлежности, товары первой необходимости. Могут оставить также сведения о работе. Эта информация становится доступной социальным работникам и сотрудникам местных администраций для удовлетворения потребностей», - отметила она.

По ее словам, те, кто не нуждается в жилье, регистрируются и сообщают, в чем нуждаются - например, в бензине - после чего волонтеры обеспечивают их необходимым. «Если же гражданин нуждается в жилье, все расходы по размещению государство берет на себя. Будь то гостиница, гостевой дом. Готовность принять беженцев выразили также частные лица. Все эта информация учитывается для дальней координации», - пояснила она.

В Кризисном центре работают медики и психологи, которые оказывают медицинскую и психологическую помощь беженца, заключила представитель министерства.

Напомним, в результате боевых действий в Карабахе десятки тысяч человек стали беженцами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 22 сентября, что в Армении подготовлено более 40 тысяч мест для размещения беженцев. 24 сентября в Сюникскую область Армении прибыла первая группа из примерно 30 граждан Нагорного Карабаха. В армянском селе Корнидзор на границе организован центр помощи беженцам.

К 25 сентября около 2000 жителей Нагорного Карабаха зарегистрировал пункт приема беженцев Красного Креста в Горисе. Беженцы рассказали, что в результате боевых действий остались без средств к существованию. Красный Крест предоставил людям временное жилье, питание и теплую одежду. Мэрия Степанакерта организовала на пяти автозаправках бесплатную выдачу топлива людям, желающим эвакуироваться в Армению на своих автомобилях. Беженцев также вывозят на автобусах в сопровождении миротворцев.

21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоялась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. В ходе встречи был представлен план реинтеграции карабахских армян. 24 сентября Азербайджан создал специальную правительственную группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

Первоочередными задачами реинтеграции карабахских армян являются сдача оружия, роспуск вооруженных формирований в Карабахе и срочная продовольственная помощь, прокомментировали итоги встречи в Евлахе депутаты парламента Азербайджана. По их данным, план по реинтеграции рассчитан на длительный период и может предусматривать сотрудничество с российскими миротворцами и карабахскими муниципальными органами власти.

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