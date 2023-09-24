Баку назвал маршруты вывода демобилизованных военных из Карабаха в Армению

24 сентября 2023, 14:10

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Разоруженные и демобилизованные армянские военнослужащие могут выехать из Карабаха в Армению по двум дорогам - через Лачин и Кельбаджар, объявила полиция Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября правительство Нагорного Карабаха сообщило, что вывод карабахских военных с боевых позиций проводится в рамках договоренностей с Азербайджаном.

19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей "контртеррористической операции" и восстановил свой суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Разоружаемым в Карабахе армянским вооруженным формированиям будет обеспечен проезд в Армению по двум дорогам - через Лачин и Кельбаджар, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана.

"Согласно достигнутой 20 сентября договоренности, личному составу вооруженных сил Армении, разоруженному и демобилизованному, будет обеспечен доступ из Карабахского региона Азербайджана по дорогам Ханкенди - Лачин 1 и Кельбаджар - Басаркечар 2 ", - сказал он.

Для обеспечения проезда будут использоваться автобусы и личный транспорт, добавил сотрудник ведомства.

Напомним, в азербайджанском городе Евлах 21 сентября состоялась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. В ходе встречи был представлен план реинтеграции карабахских армян.

24 сентября Азербайджан создал специальную правительственную группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" депутаты парламента Азербайджана отметили, что первоочередными задачами реинтеграции карабахских армян являются сдача оружия, роспуск вооруженных формирований в Карабахе и срочная продовольственная помощь. По их данным, план по реинтеграции рассчитан на длительный период и может предусматривать сотрудничество с российскими миротворцами и карабахскими муниципальными органами власти.

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