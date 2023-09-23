Убежавшие от обстрелов размещены в отелях и школах Степанакерта

23 сентября 2023, 14:24

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Жители карабахских общин, эвакуированные в Степанакерт во время боевых действий, размещены в гостиницах и зданиях школ, для них организовано бесплатное питание.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября МЧС Азербайджана отправило в Нагорный Карабах два 20-тонных грузовика с продуктами питания и гигиеническими принадлежностями и два автомобиля с хлебом. Ведомство сообщило, что гуманитарная помощь будет распределена среди армянского населения региона. По дороге через Агдам и по Лачинскому коридору в регион доставлено более 50 тонн продовольствия, сообщило в тот же день российское Минобороны.

Длительная блокада Лачинского коридора, предшествовавшая боевым действиям 19-20 сентября, вызвала в Нагорном Карабахе отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали "Кавказскому узлу", что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Все эвакуированные в Степанакерт жители общин Нагорного Карабаха размещены в гостиницах, зданиях школ и других помещениях, где есть условия для проживания.

Правительство организовало работу бесплатных столовых и выдачу детям пайков со сладостями, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей "контртеррористической операции" и восстановил свой суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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