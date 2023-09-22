МЧС Азербайджана рапортовало о доставке гумпомощи в Карабах

22 сентября 2023, 22:30

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Машины МЧС доставили в Нагорный Карабах продукты и гигиенические принадлежности, заявило ведомство, не уточнив детали о распределении помощи. По дороге через Агдам и по Лачинскому коридору в регион доставлено более 50 тонн продовольствия, сообщило российское Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром МЧС Азербайджана отправило в Нагорный Карабах два 20-тонных грузовика с продуктами питания и гигиеническими принадлежностями и два автомобиля с хлебом. Ведомство сообщило, что помощь будет распределена среди армянского населения региона.

Длительная блокада Лачинского коридора, предшествовавшая боевым действиям 19-20 сентября, вызвала в Нагорном Карабахе отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали "Кавказскому узлу", что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Гуманитарный конвой, отправленный МЧС Азербайджана в Нагорный Карабах, доставил грузы, машины возвращены обратно пустыми, следует из заявления, распространенного ведомством.

«Два 20-тонных грузовика с продуктами питания и гигиеническими принадлежностями и два автомобиля с хлебом, доставив грузы по дороге Агдам-Ханкенди (армянское название - Степанакерт, прим. «Кавказского узла»), до адресата, вернулись», - цитирует релиз МЧС государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ.

В сообщении также указывается, что доставка гуманитарных грузов будет продолжена. При этом не уточняется конкретное место доставки груза и структура, которой помощь была передана.

В МЧС Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» лишь подтвердили, что помощь доставлена, не уточнив, кто и каким образом распределяет ее среди жителей.

Российский миротворческий контингент сегодня также подтвердил, что в Нагорный Карабах доставлена гуманитарная помощь. По информации Минобороны РФ, продовольствие доставили в регион как по Агдамской дороге, так и через Лачинский коридор. “Всего доставлено свыше 50 тонн продовольствия”, - говорится в информационном бюллетене, опубликованном на сайте ведомства.

В сообщении российского Минобороны также упомянуты два нарушения режима прекращения огня, имевшие место в Аскеранском районе после договоренности о перемирии.

Кроме того РМК отчитался, что “вооруженными формированиями Карабаха начата сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев”. Согласно публикации на сайте Минобороны России, на сегодня сдано шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, а также около 5000 боеприпасов.

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