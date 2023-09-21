Ильхам Алиев пообещал карабахским армянам правовые гарантии

21 сентября 2023, 03:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Все права карабахских армян будут гарантированы, а на переговоры о мире с Арменией результаты контртеррористической операции в Нагорном Карабахе окажут положительный результат, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан 19 сентября объявил о начале контртеррористической операции в Нагорном Карабахе. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. 20 сентября власти непризнанной республики сообщили, что достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. После этого Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан за сутки достиг всех целей контртеррористической операции в Карабахе и восстановил свой суверенитет.

Азербайджанские вооруженные формирования уже выводятся с позиций, «в регионе создается новая ситуация», заявил азербайджанский президент в своем телеобращении к народу 20 сентября.

"Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, вскоре увидит перемены к лучшему. Потому что наше намерение – строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения. У нас нет проблем с армянским народом, у нас нет вражды", - заявил он.

По его словам, в ходе встречи с делегацией карабахских армян 21 сентября представитель Азербайджана изложит взгляды Баку по вопросам «будущего сосуществования».

“В ходе встречи моего представителя с представителями карабахской общины в Евлахе мы донесем до них наши взгляды и видение будущего сосуществования. Все их (карабахских армян) права будут гарантированы – права на образование, культурные права, религиозные права, права на муниципальные выборы", - сказал Алиев.

Он также подтвердил готовность Баку к подписанию мирного соглашения с Арменией, отметив, что власти страны в последние двое суток "неожиданно проявили политическую компетентность".

"Мы это ценим. Я думаю, что события, произошедшие вчера и сегодня, также окажут положительное влияние на мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Хочу надеяться, что предпринятые нами шаги и результаты антитеррористических мер позволят, наконец, устранить препятствие для мирных переговоров (...). Это создаст новую реальность и долгосрочный мир на Южном Кавказе. Мы должны быть убеждены, в том, чтобы другая сторона не жила реваншистскими идеями, и они должны быть уверены, что мы не заримся на их землю. Мы признаем их территориальную целостность и заявили об этом, мы признаем территориальную целостность всех стран", - подчеркнул президент Азербайджана.

Ильхам Алиев выразил надежду, что «недалек тот день, когда Азербайджан и Армения урегулируют возникшие между ними вопросы, подпишут мирное соглашение, и страны Южного Кавказа начнут работать над будущим сотрудничеством в трехстороннем формате».

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.