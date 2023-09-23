Азербайджан сообщил о массовом поджоге домов в Карабахе

23 сентября 2023, 23:12

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Азербайджанские военные зафиксировали массовые поджоги домов в Агдере, заявило Минобороны и обнародовало видео пожаров.

Как писал "Кавказский узел", МВД Азербайджана сообщило об установке постов на ранее неподконтрольной ему территории Нагорного Карабаха и о преднамеренных поджогах, устраиваемых жителями региона для уничтожения архивов.

В Нагорном Карабахе жгут архивы, а также книги и документы, написал автор блога на "Кавказскому узле" "Политическая география Южного Кавказа". "Государственность Арцаха, просуществовавшая 32 года (столько же, сколько государственность Армении и Азербайджана), уничтожается. Сжигание архивов, к сожалению, в нынешних условиях естественно", - отметил он в записи "Что происходит в Карабахе", подчеркнув, что это вызвано опасениями репрессий.

Минобороны Азербайджана сообщило сегодня о массовом поджоге местными жителями домов в Агдере (армянское название Мартакерт, - прим "Кавказского узла").

"23 сентября примерно в 19.35 (18.35 мск) техническими средствами наблюдения нашей армии были зафиксированы массовые поджоги армянскими жителями жилых домов в направлении Агдере", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

К сообщению приложено видео. В первой части видеозаписи со средств наблюдения виден один большой пожар, затем на видео показаны кадры с несколькими очагами огня.

"Кавказский узел" писал, что жители Нагорного Карабаха, покидавшие свои дома после осенней войны 2020 года, иногда сжигали свои дома.

Азербайджан 19 сентября начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. После этого Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан за сутки достиг всех целей контртеррористической операции в Карабахе и восстановил свой суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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