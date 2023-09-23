Власти призвали жителей Степанакерта сжигать мусор

23 сентября 2023, 12:01

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Минувшая ночь в Нагорном Карабахе прошла без боевых столкновений и взрывов. В Степанакерте нарушена работа коммунальных служб, власти призвали горожан в целях предотвращения антисанитарии сжигать бытовые отходы.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 сентября Азербайджан начал контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. Вечером 22 сентября стало известно, что карабахские военные начали сдавать оружие.

Длительная блокада Лачинского коридора, предшествовавшая боевым действиям 19-20 сентября, вызвала в Нагорном Карабахе отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали "Кавказскому узлу", что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

В Нагорном Карабахе минувшая ночь прошла спокойно, боевых действий, перестрелок или взрывов не было, передал News.am.

В Степанакерте сегодня открылись точки раздачи бесплатного горячего питания для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий во время спецоперации Азербайджана, передал сегодня в своем телеграм-канале инфоштаб Нагорного Карабаха.

В другом сообщении инфоштаба сказано, в Степанакерте нарушена работа коммунальных служба. В частности, властям пока что не удается организовать вывоз мусора. "Жителям разных районов города рекомендуется сжигать образующийся мусор, чтобы максимально избежать антисанитарии", – сказано в сообщении.

Также инфоштаб опроверг опубликованную ранее в соцсетях информацию о том, что в Степанакерте будто бы сжигаются документы.

Военнослужащие Азербайджана вошли в пригород Степанакерта, они осмотрели внутри некоторые дома, написал сегодня на своей странице в соцсети Х бывший госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Напомним, 22 сентября МВД Азербайджана сообщило об установке постов на ранее неподконтрольной ему территории Нагорного Карабаха и о преднамеренных поджогах, устраиваемых жителями региона для уничтожения архивов.

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