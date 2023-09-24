23 раненых эвакуированы из Нагорного Карабаха в Армению

24 сентября 2023, 13:28

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В сопровождении Красного Креста 23 раненных во время боевых действий вывезены из Нагорного Карабаха по Лачинскому коридору, сообщил Минздрав Армении.

Как писал "Кавказский узел", за два дня боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 200 человек, в том числе 10 мирных жителей, пятеро из которых дети. Ранения получили более 400 человек, в том числе 40 мирных жителей, 13 из которых дети, сообщил карабахский омбудсмен. 23 сентября сотрудники Международного комитета Красного Креста привезли в Нагорный Карабах гуманитарную помощь и эвакуировали 17 раненных в ходе боевых действий.

По данным директора Степанакертского медцентра, состояние большинства раненых, которые лечатся в учреждении, оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Красный Крест предоставил лекарства для лечения раненых, однако некоторым пациентам требуется транспортировка в Армению.

23 раненых и тяжелораненых отправлены из Нагорного Карабаха на машинах скорой помощи в сопровождении автомобилей Международного комитета Красного Креста, сообщил Минздрав Армении.

По данным ведомства, они уже пересекли мост Хакари в Лачинском коридоре, где расположен пограничный пункт пропуска Азербайджана, пишет News.am.

Напомним, Азербайджан 19 сентября начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей "контртеррористической операции" и восстановил свой суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В азербайджанском городе Евлах 21 сентября состоялась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. В ходе встречи был представлен план реинтеграции карабахских армян.

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