Красный Крест эвакуировал из Нагорного Карабаха 17 раненых

23 сентября 2023, 21:21

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Сотрудники Международного Комитета Красного Креста сегодня привезли в Нагорный Карабах по Лачинской дороге гуманитарную помощь и эвакуировали оттуда 17 раненых в ходе боевых действий, отчиталась организация. Гуманитарные последствия нового витка военной эскалации в регионе весьма серьезны, констатировали волонтеры.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей "контртеррористической операции" и восстановил свой суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Сегодня Красный Крест доставил в Нагорный Карабах 70 тонн гуманитарной помощи по Лачинской дороге, сообщили в организации. «Около 70 тонн гуманитарных грузов были доставлены МККК 23 сентября по Лачинской дороге. Груз содержал предназначенные для нуждающихся общин 66 тонн пшеничной муки, 2700 килограммов соли, 450 килограммов сухих дрожжей и 375 литров подсолнечного масла», - говорится в сообщении, поступившем корреспонденту «Кавказского узла» от бакинского представительства МККК.

Кроме того, сегодня команда МККК провела медицинскую эвакуацию из Карабаха 17 раненых в ходе боевых действий, а также доставила в регион медикаменты и мешки для трупов с целью достойного обращения с телами погибших.

Гуманитарные последствия боевых действий 19-20 сентября оказались весьма серьезны, подчеркивается в релизе организации. «Несмотря на недавнее прекращение огня, гуманитарные последствия военной эскалации весьма серьезны и ощущаются по всему региону. Семьи ищут родственников, с которыми они потеряли связь, в том числе с детьми. Жители общин были вынуждены покинуть свои дома, а родственники просят помощи для погребения трупов, в то время как отсутствие электричества, предметов первой необходимости и доступа к медицинскому обслуживанию делает жизнь трудной», - констатирует Красный Крест.

Учитывая масштабы гуманитарных потребностей, МККК расширяет свое присутствие в регионе, добавляя персонал, специализирующийся на вопросах здравоохранения, судебной экспертизы и безопасности, отчитались волонтеры.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со спецпредставителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром, касаясь гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, отметил, что власти Азербайджана положительно ответили на запросы Международного комитета Красного Креста, и поддержали их, информирует "Азертадж".

Ранее Алиев также сообщил о создании в правительстве Азербайджана рабочей группы для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе.

В правительстве Нагорного Карабаха сегодня подтвердили, что между Степанакертом и Баку достигнуты договоренности по гуманитарным вопросам и о выводе военных карабахской Армии обороны с боевых позиций.

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