17 июня 2024, 09:59

Яркая вспышка на подстанции напугала жителей Ростова-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сегодня ночью на подстанции в Ростове-на-Дону произошла яркая вспышка, а затем нарушилась работа бытовой техники из-за скачка напряжения, рассказали в соцсети местные жители. На территорию подстанции ветром занесло упаковочную пленку, перекрывшую электрические изоляторы, это и стало причиной яркой вспышки, пояснили "Россети".

Видео, на котором показана яркая вспышка света, озарившая значительную часть Ростова-на-Дону, было сегодня опубликовано в паблике "Это Ростов! Новости" в соцсети "ВКонтакте".

На видео показан ночной город, затем происходит вспышка, мощность которой сравнима со светом прожектора. Звук в видео отсутствует.

В паблике размещено еще одно видео, на котором местный житель утверждает, что в Ростове-на-Дону на подстанции на Малиновского/Доватора произошел взрыв за которым последовала вспышка.

Этот пост в паблике "Это Ростов! Новости", на который подписаны более 845 тысяч пользователей, на 09.55 мск набрал 254 отметки с реакцией пользователей и 39 комментариев.

"110 тысяч вольт, что вы хотели? "Моргнуло" в других районах, потому что в момент взрыва другие подстанции начали переключаться, чтобы подавать электроэнергию на тот район, где взорвалась подстанция", – написала Екатерина Олеговна.

"Теперь ясно почему электричество отключилось примерно на 20 секунд", – отметил Антон Баталейко.

"Сидим без холодной воды. Управляющая компания говорит, что нет света для подстанции, которая качает воду. Кировский район", – рассказал Oleg Ooooooo.

"Хорошо, что только пробки выбило в квартире, а не все сгорело", – написала Анастасия Еловская.

"Так вот, что произошло. У меня компьютер, наверное, из-за перепада напряжения выключился", – отметил Егор Акатушев.

Вспышка на подстанции в Западном районе Ростова-на-Дону произошла из-за упаковочной пленки, которая была занесена на территорию подстанции порывом ветра с территории расположенной рядом строительной площадки, заявила сегодня в своем телеграм-канале компания "Россети Юг".

"В результате произошло кратковременное перекрытие изоляторов, которое стало причиной яркой вспышки. Нарушения электроснабжения по сети "Ростовэнерго" нет", – сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине в Ростовской области периодически происходят различные инциденты. Местные жители неоднократно жаловались на соцсетях на звуки взрывов. В частности, 21 июня 2023 года, после одного из таких инцидентов, власти объяснили, что причиной был пролетевший на сверхзвуковой скорости самолет.

14 июня текущего года несколько населенных пунктов в Морозовском районе остались без электричества в результате атаки дронов. В регионе сбиты 70 беспилотников, заявило Минобороны.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Беспилотник взорвался на территории Новошахтинского НПЗ", "Власти признали гибель на Украине 11 жителей Ростовской области", "Baza обнародовала новую версию взрыва в Ростове-на-Дону".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 июня 2024, 09:06

  • Тихорецк подвергся атаке беспилотника

    Минувшей ночью атаке беспилотника подвергся город Тихорецк Краснодарского края. Были слышны выстрелы систем противовоздушной обороны, сообщили в сети местные жители.

17 июня 2024, 08:14

  • Правозащитники прокомментировали инцидент в ростовском СИЗО

    Инцидент с захватом заложников в ростовском СИЗО может быть следствием провокации, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. На руках убитых арестантов были наручники, в самом же СИЗО ранее фиксировались многочисленные нарушения, отметили они.

17 июня 2024, 07:20

17 июня 2024, 06:23

17 июня 2024, 05:29

  • Аналитиков удивила предложенная президентом Абхазии поправка в Конституцию о праве роспуска парламента

    Президент Абхазии Аслан Бжания предложил внести в Конституцию поправки, которые упраздняют кабинет министров и должность премьер-министра, переподчиняют министров непосредственно президенту, а также дают ему право распускать парламент, если депутаты трижды отклонят кандидатуры министров. Последняя поправка ранее не обсуждалась, она предложена скорее для имитации деятельности и вряд ли будет одобрена депутатами, считают аналитики.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи