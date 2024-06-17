Яркая вспышка на подстанции напугала жителей Ростова-на-Дону

17 июня 2024, 09:59

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Сегодня ночью на подстанции в Ростове-на-Дону произошла яркая вспышка, а затем нарушилась работа бытовой техники из-за скачка напряжения, рассказали в соцсети местные жители. На территорию подстанции ветром занесло упаковочную пленку, перекрывшую электрические изоляторы, это и стало причиной яркой вспышки, пояснили "Россети".

Видео, на котором показана яркая вспышка света, озарившая значительную часть Ростова-на-Дону, было сегодня опубликовано в паблике "Это Ростов! Новости" в соцсети "ВКонтакте".

На видео показан ночной город, затем происходит вспышка, мощность которой сравнима со светом прожектора. Звук в видео отсутствует.

В паблике размещено еще одно видео, на котором местный житель утверждает, что в Ростове-на-Дону на подстанции на Малиновского/Доватора произошел взрыв за которым последовала вспышка.

Этот пост в паблике "Это Ростов! Новости", на который подписаны более 845 тысяч пользователей, на 09.55 мск набрал 254 отметки с реакцией пользователей и 39 комментариев.

"110 тысяч вольт, что вы хотели? "Моргнуло" в других районах, потому что в момент взрыва другие подстанции начали переключаться, чтобы подавать электроэнергию на тот район, где взорвалась подстанция", – написала Екатерина Олеговна.

"Теперь ясно почему электричество отключилось примерно на 20 секунд", – отметил Антон Баталейко.

"Сидим без холодной воды. Управляющая компания говорит, что нет света для подстанции, которая качает воду. Кировский район", – рассказал Oleg Ooooooo.

"Хорошо, что только пробки выбило в квартире, а не все сгорело", – написала Анастасия Еловская.

"Так вот, что произошло. У меня компьютер, наверное, из-за перепада напряжения выключился", – отметил Егор Акатушев.

Вспышка на подстанции в Западном районе Ростова-на-Дону произошла из-за упаковочной пленки, которая была занесена на территорию подстанции порывом ветра с территории расположенной рядом строительной площадки, заявила сегодня в своем телеграм-канале компания "Россети Юг".

"В результате произошло кратковременное перекрытие изоляторов, которое стало причиной яркой вспышки. Нарушения электроснабжения по сети "Ростовэнерго" нет", – сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине в Ростовской области периодически происходят различные инциденты. Местные жители неоднократно жаловались на соцсетях на звуки взрывов. В частности, 21 июня 2023 года, после одного из таких инцидентов, власти объяснили, что причиной был пролетевший на сверхзвуковой скорости самолет.

14 июня текущего года несколько населенных пунктов в Морозовском районе остались без электричества в результате атаки дронов. В регионе сбиты 70 беспилотников, заявило Минобороны.

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