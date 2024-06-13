Бакинские аналитики назвали вывод миротворцев из Карабаха дипломатической победой Азербайджана

13 июня 2024, 22:14

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Вывод российских миротворцев из Карабаха стал дипломатической победой Азербайджана, продемонстрировав окончательное решение карабахского конфликта в его пользу, сочли опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" бакинские аналитики. После вывода миротворцев подписание мирного договора с Арменией не более, чем формальность, констатировали они.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля стало известно, что Россия начала вывод миротворцев из зоны бывшего карабахского конфликта. 15 мая прошла церемония проводов миротворцев, однако российские военные еще оставались в Карабахе. Вывод российского миротворческого контингента из бывшей зоны карабахского конфликта завершен, отчиталось Минобороны Азербайджана 12 июня.

Если изначально, по условиям совместного заявления лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября 2020 года, предполагалось, что в случае не пролонгации пятилетнего срока мандата российской миротворческой миссии, одна из сторон должна будет уведомить об этом Москву за шесть месяцев, то есть именно такой срок отводился на сворачивание контингента, то уход военных из региона всего за два месяца можно считать спешным, сказал корреспонденту "Кавказского узла" военный обозреватель и редактор агентства Turan Шахин Гаджиев.

"Технически вывести миротворческий контингент численностью в 2 тысяч человек с вооружениями, транспортными средствами можно и за несколько недель. Однако РМК развернула базу в Карабахе с модульными сооружениями - складами, учебными и вспомогательными помещениями, полевым медицинским пунктом. Разобрать их и вывезти за два месяца было бы сложно. По всей видимости, часть этих объектов россиянам пришлось оставить, и, возможно, они были выкуплены азербайджанской стороной. Конечно, все движимое имущество было вывезено, а также ценное составляющее недвижимого также забрали”, - продолжил Гаджиев.

На его взгляд, уход миротворцев вряд ли был "охотным" и тем более в сжатые сроки. "Однако обстоятельства в регионе сложились так, что их присутствие теряло всякий смысл. Вряд ли в Баку после окончания войны 2020 года кто-то мог предполагать, что через три года Азербайджан сможет полностью восстановить контроль над Карабахом, а еще через восемь-девять месяцев в Карабахе не остается и российских военных. В этом смысле, безусловно, уход миротворцев можно считать дипломатической победой Баку", - отметил аналитик.

В Москве, возможно, и хотели бы сохранить российский миротворческий контингент, но противодействовать тандему Баку-Анкара, с которым Россия после начала событий на Украине все более заинтересована развивать партнерские связи, в Кремле уже не могли

Несмотря на ускоренный процесс вывода российских военных, он не сопровождался какими-либо эксцессами. "Сведений о каких-то инцидентах не поступало. Да, был случай, когда миротворцы пытались помешать местному фотографу, у которого на одежде была символика украинского флага. Но серьезных конфликтов не возникало", - отметил Гаджиев.

Военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического центра министерства обороны Азербайджана Азад Исазаде считает, что двух месяцев было достаточно для спокойного вывода миротворцев без суеты и спешки.

“Когда они разворачивались в регионе, то уложились в один-два дня. Правда, потом в течение нескольких месяцев они создавали инфраструктуру для выполнения своих функций в течение многих лет. Но и уход сейчас также прошел в несколько этапов. Сначала в середине апреля вышла большая группа. Далее в середине мая состоялась церемония прощания с миротворцами, и тогда также Карабах покинула большая группы личного состава с вооружениями и техникой. И наконец сейчас ушла последняя группа. Поэтапность очевидно была связана с необходимостью демонтажа модульных конструкций, оборудования, вывоза ценных военных приборов, специальных машин", - сказал Исазаде корреспонденту "Кавказского узла".

Он также считает досрочный уход миротворцев, да и еще за короткое время, дипломатическим успехом Азербайджана. "Ведь ни в одном документе не было предусмотрено, что миротворцы могут быть выведены раньше, чем через первые пять лет их мандата. Уже после антитеррористической операции Азербайджана в Карабахе осенью 2023 года, когда местное армянское население решило уйти, не желая жить по азербайджанским законам, необходимость в миротворческой миссии отпала. Видимо, с тех пор Баку деликатно, по дипломатическим каналам давал понять российской стороне, что дальнейшее их присутствие нежелательно. В Москве, возможно, и хотели бы сохранить российский миротворческий контингент, но противодействовать тандему Баку-Анкара, с которым Россия после начала событий на Украине все более заинтересована развивать партнерские связи, в Кремле уже не могли. И, видимо, к началу апреля было достигнуто политическое решение о выводе миротворцев. Сам процесс прошел гладко, без эксцессов", - отметил Исазаде.

Остается виртуальное решение, подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Однако условия этого мирного договора фактически диктует Азербайджан как победитель в войне и государство, на стороне которого международное право

На его взгляд, "вывод миротворцев стал последней точкой решения карабахского конфликта Азербайджаном на земле", так как на этой территории больше нет ни армянских военных, ни российских миротворцев. "Остается теперь виртуальное решение, подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Однако условия этого мирного договора фактически диктует Азербайджан как победитель в войне и государство, на стороне которого международное право. Ведь Азербайджан восстановил суверенитет на своих международно признанных территориях, и никто, даже самые проармянски настроенные государства, не могут оспорить это право. Минская группа ОБСЕ, созданная в 1992 году для решения конфликта, так и не сумевшая сделать это, де-факто прекратила свою деятельность", - отметил Исазаде.

Баку, добившись ухода российских миротворцев, теперь показал, что Азербайджан является самостоятельным игроком в регионе, балансируя между различными мировыми и региональными центрами силы

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы считает, что вывод российских миротворцев стал событием, укрепляющим международный авторитет Азербайджана.

"После антитеррористической операции 2023 года было много предположений, что ценой возвращения Карабаха для Баку стало установление в регионе военного господства России. Однако Баку, добившись ухода российских миротворцев, теперь показал, что Азербайджан является самостоятельным игроком в регионе, балансируя между различными мировыми и региональными центрами силы. Суверенитет Азербайджана над Карабахом сейчас стал абсолютным, в регионе не осталось военных сил, не подчиненных Баку”, - сказал Джуварлы.

Ранее российские политологи указали, что вывод миротворцев из Карабаха делает невозможным возвращение в регион армянского населения и отрицательно скажется на перспективах мирного договора. Они предположили, что вывод миротворцев может завершиться летом.

Бакинские аналитики заявили, что для Азербайджана вывод миротворцев означает полное восстановление суверенитета и отсутствие на территории страны иностранных военных баз, при этом договоренность Москвы и Баку могла быть достигнута путем политического компромисса.

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