Российские военные эксперты сочли выполненной миссию миротворцев в Карабахе

15 июня 2024, 16:51

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Вывод российских миротворцев из Карабаха логичен, поскольку их миссия там завершена, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. Уход миротворцев не ослабит военное влияние России в регионе, так как российские военные еще остаются в Армении, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня Минобороны Азербайджана заявило, что вывод российского миротворческого контингента (РМК) из бывшей зоны карабахского конфликта завершен. Вывод миротворцев стал дипломатической победой Азербайджана, продемонстрировав окончательное решение карабахского конфликта в пользу Баку, указали азербайджанские аналитики.

17 апреля стало известно, что Россия начала вывод миротворцев из Карабаха. 15 мая прошла церемония проводов миротворцев, однако они еще оставались там. Ранее российские политологи указали, что вывод миротворцев делает невозможным возвращение армянского населения в Карабах и отрицательно скажется на перспективах мирного договора. Они предположили, что вывод миротворцев может завершиться летом.

Ускоренный вывод РМК из Карабаха логичен и связан с изменением ситуации в регионе, считает военный эксперт Александр Храмчихин. "Это, абсолютно очевидно, является следствием естественного развития событий в Закавказье", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Храмчихин затруднился предположить, будет ли группировка российских войск, выводимая из Карабаха, использована в зоне военной операции на Украине. "Могут куда угодно отправить. Это решает министерство обороны", - пояснил он.

Вывод миротворцев, по его мнению, вряд ли скажется на военном влиянии России на Южном Кавказе. "В этом отношении есть другие, более важные факторы", - отметил Храмчихин.

У России остаётся военная база в Гюмри

С этим согласен другой военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. "У России остаётся военная база в Гюмри. Это очень крупное военное соединение. Кроме того, российские пограничники охраняют аэропорт (в Ереване, до 1 августа 2024 года. - Прим. "Кавказского узла") и границу с Ираном", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению эксперта, бригада выполнила своё предназначение и ей нет смысла оставаться в Карабахе, но их могут отправить в зону военной операции на Украине. "Миротворцы - это кадровые военные и могут принимать участие и в боевых действиях. В бригаде были десантники, 2000 закалённых бойцов с огромным опытом не только миротворческой деятельности. Все они контрактники. Поэтому вполне вероятно, что их отправят куда потребуется, в том числе и в зону СВО", - считает Дандыкин.

Востребованность российских миротворцев в настоящее время не слишком велика, добавил он. "Миротворцы РФ остались в Приднестровье. Из России их нет возможности заменить, и там служат граждане РФ из числа местного населения", - пояснил Василий Дандыкин.

В ускоренном выводе РМК нет недоработки российской дипломатии, и также нет никаких противоречий по этому вопросу между Москвой и Баку, заявил военный аналитик Александр Артамонов.

Защищать больше некого, работы по разминированию со своей стороны россияне завершили

"РФ не раз заявляла о признании территориальной целостности Азербайджана. И поэтому Россия никогда не рассматривала присутствие миротворцев иначе, чем указано в [трехстороннем] Соглашении 2020 года. Да, Азербайджан действительно победил [карабахскую армию] и установил контроль над всей своей территорией. Но так как армянское население само решило покинуть территорию Карабаха, то и вывод ускоренный. Если бы армянское население осталось, то Россия вряд ли бы досрочно решила прекратить мандат миротворцев. Так как защищать больше некого, работы по разминированию со своей стороны россияне завершили, то что там делать?" – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Артамонов также не считает, что вывод РМК ослабит военное влияние России на Южном Кавказе. "Контингент миротворцев не рассматривался как военное присутствие России. Это видно даже по тому минимальному вооружению, которым обладали миротворцы. Они не имели права его применения, что привело к небольшому инциденту, за который Азербайджан принёс извинения. Военное присутствие Россия осуществляет на военных базах в Армении", - указал эксперт.

20 сентября 2023 года автомобиль с миротворцами был обстрелян, находившиеся в нем военные погибли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с этим выразил соболезнования Владимиру Путину. Машину с пятью миротворцами по ошибке обстреляли азербайджанские военные, еще один миротворец погиб и один был ранен в результате обстрела со стороны карабахских военных группировок, заявила Генпрокуратура Азербайджана.

Эксперт выразил сомнение в способности бригады миротворцев участвовать в действиях в зоне военной операции. "Это миротворческая группа, это не силы спецназначения. Ни в каких стычках, боестолкновениях они не участвовали. Выполняли функции МЧС, полицейских нарядов на дорогах и разминирование", - пояснил Артамонов.

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