Теракт в Буденновске

19 июня 2023, 23:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 июня 1995 года боевики под руководством Шамиля Басаева захватили больницу в Буденновске и до 19 июня удерживали там в заложниках более полутора тысяч человек. В результате теракта в Буденновске погибли 145 человек, включая 94 гражданских, 35 силовиков и 16 боевиков. "Кавказский узел" подготовил справку с основной информацией о нападении боевиков на Буденновск.

Предыстория

К июню 1995 года, когда боевики Шамиля Басаева вошли в Буденновск, Первая чеченская война шла уже более полугода. В интервью, которое Басаев дал во время теракта в больнице, он признался, что изначально у них задача добраться до Москвы .

Колонна из трех КАМАЗов, в которых, по данным «Буденновского дневника» правозащитника Олега Орлова прятались чуть более 150 боевиков, в сопровождении милицейской машины выехала 12 июня 1995 года из чеченского села Ведено и двигалась через Дагестан и Ставропольский край. Боевики преодолели 52 поста и на каждом рассказывали, что они везут «груз 200» – гробы с погибшими в Чечне российскими солдатами. В интервью из больницы Басаев говорил, что операция сорвалась из-за «алчности и жадности постовых гаишников» – его отряду просто не хватило денег на взятки, чтобы добраться до столицы.

14 июня

Утром 14 июня колонна уже проехала Буденновск, когда ее остановили на посту. Боевики не дали осмотреть КАМАЗы, следуя своей легенде о "грузе 200". Постовые позвонили начальнику будённовского РОВД, тот приказал сопроводить подозрительные машины в город к зданию отдела. Там боевики открыли огонь, погибли несколько милиционеров и гражданских, а отряд Басаева взял первых заложников. Затем боевики напали на здания администрации, Дом детского творчества, пожарную часть, банки, медучилище, рынок, убивая и раня мирных жителей. И везде они захватывали заложников. Людей согнали на центральную площадь и разместили вокруг бензовоза, который угрожали взорвать.

Группа офицеров и прапорщиков дислоцированного в Буденновске вертолетного полка, вооруженных лишь пистолетами, направилась в центр города. В ходе боя большинство из них были ранены или убиты.

К 15:00 террористы повели захваченных людей в сторону городской больницы Буденновска, уже занятой боевиками. Они объявили врачей и больных заложниками. В здании больницы оказались 1586 человек, включая 150 детей, в том числе новорожденных.

В 16:15 Шамиль Басаев предъявил властям России условия освобождения заложников: прекращение боевых действий, вывод войск из Чечни и начало мирных переговоров. Он потребовал обеспечить переговоры с президентом или премьер-министром РФ и заявил, что больница заминирована.

К вечеру больницу блокировали силовики с бронетехникой и вертолётами. Террористы расстреляли шестерых заложников.

15 июня

Утром боевики потребовали, угрожая расстрелять еще десять заложников, пропустить в больницу журналистов, чтобы устроить пресс-конференцию. Их требование не выполнили. Террористы тогда убили пятерых заложников. После этого журналистов допустили в больницу.

«Мемориал»* выпустил заявление, в котором осудил «чудовищную акцию бандитов» в Будённовске, но отметил, что «должны быть наказаны и те, кто затеял жестокую и кровавую авантюру в Чечне, кто санкционировал убийства мирных жителей и карательные операции», а также потребовал гласного и открытого расследования того, что произошло в Будённовске.

16 июня

По радио передали заявление премьер-министра Виктора Черномырдина, в котором правительство гарантировало прекращение боевых действий в Чечне. Террористам пообещали, что после освобождения заложников им предоставят транспорт и сопровождение, чтобы безопасно скрыться.

Для помощи в налаживании переговоров с террористами в Буденновск прибыла «Группа Сергея Ковалева». В ее составе были депутаты Валерий Борщев, Виктор Курочкин, Михаил Молоствов, Александр Осовцов, Юлий Рыбаков и помощник Ковалева, член «Мемориала»* Олег Орлов. Из штаба «Группе Ковалева» передали, что переговоры начнутся утром, но это оказалось неправдой.

17 июня

Около 5 утра спецподразделения МВД и ФСБ начали штурм больницы. У здания загорелась крыша. Боевики заставили заложников становиться к окнам и кричать «Не стреляйте!». Штурмующие не смогли зайти в главный корпус больницы, были убиты трое офицеров. Не менее 20 человек из числа заложников погибли, десятки были ранены . Более 60 врачей и больных, которые находились в других корпусах, в ходе штурма были освобождены.

После остановки штурма Басаев выпустил из больницы двоих врачей, чтобы они обратились к руководителям штаба по освобождению заложников и способствовали началу переговоров. Врачи рассказали Ковалеву, что главными жертвами штурма становятся заложники и что Басаев готов освободить беременных и женщин с маленькими детьми.

Ковалев сообщил властям о ситуации в больнице, о провале штурма и о жертвах среди заложников. Затем Ковалеву удалось убедить Басаева отказаться от одного из требований — немедленного вывода войск из Чечни.

К 11 утра боевики отпустили из больницы около 150 беременных женщин и матерей с детьми. В 14:10 на короткое время боевые столкновения у больницы возобновляются.

Поздно вечером «Радио России» сообщило, что Басаев готов вести с Ковалевым переговоры об освобождении заложников.

18 июня

В 9:30 от имени правительства «Группа Ковалева» начала с Басаевым переговоры об условиях освобождения заложников .

В 10.30 подписывается соглашение. В больницу начали завозить продукты. Виктор Черномырдин по телефону обсудил соглашение с Басаевым. Спустя два часа по телевидению Черномырдин зачитал соглашение об условиях освобождения заложников: прекращение военных действий в Чечне и решение спорных вопросов путём переговоров. Террористам также обещана возможность уйти в Чечню.

В 14:30 из больницы вышли 111 человек — женщины и дети. В 16:30 отпустили ещё более 400 человек.

Около 16 часов Ковалёва вызвали в штаб, чтобы согласовать выезд террористов. С ним выехал Олег Орлов, в больнице оставались Виктор Курочкин и Юлий Рыбаков.

Фактически Ковалёва и Орлова изгнали из штаба и не пускали обратно в больницу. Но Басаев настоял, что уходя боевики заберут с собой добровольных заложников, в том числе «Группу Ковалева», до момента, пока весь отряд не окажется на территории Чечни.

19 июня

В полдень террористы начали выходить из здания больницы и садиться в автобусы. Всего с ними из Буденновска выехали 139 заложников, в том числе 121 житель Буденновска, 12 журналистов, Сергей Ковалёв и шесть членов его группы. В штабе выехавшим в боевиками заложникам предложили написать расписку в том, что они добровольно присоединяются к группе Басаева и уезжают с ними в Чечню. По мнению депутата Рыбакова, так власти хотели заранее снять с себя ответственность за уничтожение колонны с боевиками и заложниками. Никто не согласился подписать такой документ.

По дороге через Северную Осетию, как вспоминал Юлий Рыбаков, колонну остановил вертолет, из которого выскочил военный и передал Басаеву конверт. По его словам, военный передал Басаеву распоряжение развернуть колонну и ехать в Кизляр — город на границе Дагестана и Чечни. Так был сорван план с расстрелом колонны, и автобусы направили в Чечню через Ставропольский край, а затем Дагестан.

20 июня

Вечером колонна автобусов въехала в село Зандак Веденского района Чечни. В Зандаке всех заложников освободили. Поздно вечером автобусы с ними выехали в Буденновск. .

В ходе событий июня 1995 года в Буденновске были убиты 145 человек: 94 гражданских, 35 силовиков и 16 боевиков.

Последствия

Олег Орлов отмечал, что после событий в Буденновске в Чечне начался период относительного перемирия. «Однако длившиеся полгода переговоры оказались безрезультатными — стороны не были готовы на взаимные уступки и, по всей видимости, не возлагали серьёзных надежд на мирный процесс.<...>В декабре 1995 года боевые действия возобновились», — рассказывал Олег Орлов .

Судебные процессы над участниками нападения в Буденновске еще длятся. В июле 2009 года суд Ставропольского края приговорил Абубакара Межиева и Игоря Соколова к 11 и 13 годам тюремного заключения в колонии общего режима. В октябре 2013 года приговор по делу о нападении на Будённовск был вынесен в отношении Моулды Хабаева. В октябре 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд осудил на 15 и 13 лет колонии общего режима уроженцев Чечни Рамзана Белялова и Магомеда Маздаева.

В июне 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным в причастности к нападению на Буденновск уроженца Ножай-Юртовского района Чеченской Республики Бадрудди Даудова и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В апреле 2019 года Северо-Кавказский военный суд приговорил к 11 годам колонии Руслана Исламова, признанного виновным в участии в вооруженном нападении на Буденновск в 1995 году.

В декабре 2020 года суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Чечни Аслана Даудова, признав его виновным в захвате заложников, терроризме и умышленном убийстве при нападении отряда Шамиля Басаева на Буденновск в 1995 году.

*организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.