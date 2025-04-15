Бывшая заложница Басаева стала участницей конфликта из-за никаба в московском метро

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Бывшая фотожурналистка Наталья Медведева, которая была в числе добровольных заложников отряда Басаева после захвата больницы в Буденновске, арестована на семь суток после конфликта с пассажиркой московского метро в никабе.

Группа боевиков во главе с Шамилем Басаевым 14 июня 1995 года захватила центральную больницу Буденновска. В результате теракта погибли 129 человек. После переговоров 19 июня 1995 года террористы освободили оставшихся людей, а власти согласились прекратить боевые действия в Чечне, разрешив боевикам уйти. На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Теракт в Буденновске".

61-летняя жительница Москвы Наталья Медведева, в прошлом фотокорреспондент "Независимой газеты" и журнала "Огонек", получила семь суток административного ареста после конфликта с пассажиркой метро в никабе. Конфликт начался из-за того, что Медведева сочла "подозрительной" женщину в мусульманском головном уборе. Впоследствии она объяснила, что "после пережитого теракта ее пугают люди в мусульманской одежде в общественных местах", пишет Lenta.Ru.

Видео инцидента в столичном метро опубликовал Telegram-канал "Осторожно, Москва". На одной из коротких записей видно, как женщина со светлыми волосами тянет девушку в никабе и длинном платье за ткань ее головного убора. В этот момент мужчина ударяет ее кулаком, его пытаются успокоить двое других мужчин. Мусульманка отходит в сторону, поправляя никаб. Ее спутник, избивая блондинку, нецензурно бранится, выкрикивая, в частности: "Это моя честь! Ты кого за волосы трогаешь?".

По словам очевидцев, пенсионерке сломали планшет, на который она снимала, как ее бьют. Один из пассажиров утверждает, что мужчина бил пожилую женщину и протащил ее за волосы в проходе вагона, повалил на пол и бил ногами.

Суд также арестовал мужчину, который избил Медведеву, заступаясь за девушку в никабе. По информации источников, 21-летний мигрант из Таджикистана в суде “признал вину и раскаялся”, ему назначили 13 суток ареста.

В период работы фотокорреспондентом Наталья Медведева не раз ездила в командировки в Чечню, где в то время велись активные боевые действия. Во время захвата боевиками больницы в Буденновске она была ранена в голову осколком снаряда, выпущенного из российского БТР, после этого зашла внутрь больницы, а впоследствии с рядом других журналистов сопровождала Басаева и его отряд в Чечню.

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