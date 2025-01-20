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08:47, 20 января 2025

Осужденный за теракт в Буденновске уроженец Чечни обжаловал приговор

Рамзан Белялов (слева) в суде. Ростов-на-Дону, 28 ноября 2017 г. Фото "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Чечни Рамзан Белялов, осужденный за нападение в 1995 году на Буденновск в составе группировки Басаева, обжаловал приговор в Верховном суде.

Как информировал "Кавказский узел", 13 декабря 2017 года суд приговорил уроженцев Чечни Рамзана Белялова к 15 годам заключения, а Магомеда Маздаева – к 13 годам заключения, признав обоих виновными по делу об атаке боевиков на Буденновск.

Рамзан Белялов обжаловал вынесенный ему приговор в Верховном суде, сообщил сотрудник суда. "В суд поступила жалоба Белялова Р.С. по делу о захвате заложников на вынесенный приговор в первой инстанции и на решения последующих инстанций", – привел сегодня его слова ТАСС.

Напомним, во время судебного разбирательства уроженцы Чечни Рамзан Белялов и Магомед Маздаев, отрицали свою вину. Алиби Белялова подтвердил целый ряд свидетелей, указав, что с весны до осени 1995 года он работал в башкирской деревне. Однако двое свидетелей из числа заложников и один засекреченный свидетель опознали обоих подсудимых как участников захвата больницы. В суде Маздаев рассказал, что был в дни теракта в Чечне, Белялов – что работал в Башкирии, как и указывало большинство свидетелей.

Группа боевиков во главе с Шамилем Басаевым 14 июня 1995 года захватила центральную больницу Буденновска. В результате теракта погибли 129 человек. После переговоров 19 июня 1995 года террористы освободили оставшихся людей, а власти согласились прекратить боевые действия в Чечне, разрешив боевикам уйти.

Белялов и Маздаев были обвинены в бандитизме, терроризме и захвате заложников.

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Автор: "Кавказский узел"

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