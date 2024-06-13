13 июня 2024, 11:38

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В Грузии полиция задержала одного из защитников каньона Балди 31-летнего Индико Бжалаву. Его обвиняют в угрозе убийством.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня два человека из группы протестующих против строительства в каньоне Балди получили ножевые ранения в результате нападения. Полиция Грузии отчиталась, что по обвинению в нападении задержаны братья Хурцилава. Предположительно, во время нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Каньон Балди - памятник природы, который находится в известняковых скалах в южной части массива Асхи Абашем. Длина каньона 1400 метров, ширина 5-10 метров, глубина 25-30 метров.

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из защитников каньона Балди Цотне Тваравадзе, задержанный Индико Бжалава обвиняется в угрозах жене одного из нападавших на защитников каньона братьев Хурцилава.

Как поясняет Тварадзе, Индико Бжалаву полицейские забрали из дома на допрос, и только позже стало известно, что его задержали.

«Мы не знали о его местонахождении в течение двух часов. Нам ничего не сказали. Сейчас мы узнали, что его доставили в полицию Поти», — рассказал Цотне Тваравадзе. По его словам, интересы Индико Бжалавы защищает юрист НПО "Центр социальной солидарности".

Согласно заявлению, распространенному противниками строительства на каньоне, Индико Бжалава обвиняется "в угрозе разрушить жизнь односельчанина, выступающего в поддержку проведения строительных работ".

По данным МВД Грузии, сотрудники полиции 11 июня задержали Бжалаву "в результате оперативно-розыскных мероприятий". "Следствием установлено, что 11 июня текущего года обвиняемый И.Б. угрожал убийством С.С., 1983 года рождения в Мартвильском муниципалитете, на почве конфликта между ними. Расследование продолжается по статье 151 Уголовного кодекса Грузии, связанное с угрозами", сказано на сайте ведомства.

НПО "Центр социальной солидарности" считает, что нападки на экологов должны быть прекращены и выражает солидарность и поддержку местным активистам, защищающим каньон. Согласно информации, опубликованной 12 июня, протестующим угрожали охотничьими ружьями и холодным оружием. Одного из местных жителей доставили в больницу с множественными ранениями.

"Мы разъяснили общественности, что уже несколько месяцев население Мартвили протестует против передачи каньона Балди частному инвестору. В деревне установлена палатка, где ночуют местные жители. Решение Агентства особо охраняемых природных территорий о передаче каньона частному лицу стало предметом протестов и сопротивления местных жителей. В конце 2022 года каньон Балди, расположенный в муниципалитете Мартвили, имеющий статус памятника природы, был передан частной компании в аренду на 40 лет. По словам местных жителей, они не были проинформированы о принятом решении и узнали о передаче каньона частному инвестору только после того, как компания приступила к работам на участке и огородила территорию каньона", - говорится в заявлении НПО.

22 сентября 2023 года "Центр социальной справедливости" обратился в суд от имени местных жителей и потребовал приостановить текущие работы на каньоне в качестве средства обеспечения иска. Суд отказался использовать эту меру для обеспечения иска и приостановить текущие работы на каньоне до принятия решения по существу дела. "Следовательно, единственным способом избежать необратимого ущерба природному памятнику каньона Балди остается продолжающийся протест местного населения", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, что в сентябре и ноябре 2023 года жители муниципалитета Мартвили проводили акции протеста против приватизации каньона Балди. Они считают, что это угрожает застройкой каньона, которая нанесет вред охраняемой территории. 4 ноября 2023 года стало известно о драке между протестующими и сотрудниками компании Canyon 35, строящей туристическую инфраструктуру в каньоне. На ситуацию обратила внимание спецдокладчик ООН, которая призвала власти инициировать диалог с участием всех заинтересованных сторон.