Противостояние в каньоне Балди привлекло внимание спецдокладчика ООН по правам человека

10 ноября 2023, 23:57

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Местных жителей перестали пропускать в каньон Балди после того, как они выступили против его передачи в частные руки, сообщил один из местных активистов. На ситуацию в каньоне Балди обратила внимание спецдокладчик ООН по правам человека Мэри Лоулор, которая призвала власти инициировать диалог по каньону с участием всех заинтересованных сторон, в том числе подвергавшихся нападениям активистов и правозащитников.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 ноября стало известно о драке между жителями муниципалитета Мартвили на Западе Грузии и сотрудниками компании Canyon 35, строящей туристическую инфраструктуру в каньоне Балди. Силовики задержали 15 участников акции протеста. Протестующие считают, что передача каньона в частные руки нанесет вред охраняемой территории. Они заблокировали дорогу, которая ведет к каньону, для сотрудников компании Canyon 35.

Местным жителям запретили вход в каньон Балди. До сих пор население не имело проблем, летом дети и взрослые отдыхали на территории каньона. Территория каньона огорожена, рассказал "Кавказскому узлу" один из "Защитников каньона Балди" Цотне Тварадзе.

По его словам, протесты возникли, так как "передача территории каньона Балди произошла без консультаций с местным населением". "Мы привыкли свободно бывать на этой территории, а теперь нам это все хотят запретить", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Цотне Тварадзе рассказал, что местные жители заблокировали дорогу для сотрудников компании Canyon 35 после ряда конфликтов. По его словам, месяц назад его ударил один из руководителей Canyon 35. "Это дело расследовало МВД, расследование закончено и дело будет передано в суд. Месяц назад нас, 10 местных жителей пригласили на встречу в Мартвили. Но встреча не состоялась и эти десять человек были избиты", - отметил он рассказав, что зачинщиком драки вновь выступил тот же руководитель. "Это дело пока расследуется", - сказал он.

Активист добавил, что акция продолжается, дорога на стройку перекрыта, организовано дежурство. Он добавил, что был на встрече со специальным докладчиком ООН по правам человека Мэри Лоулор.

Лоулор в своем докладе посвятила отдельную главу положению отдельных лиц и групп в области охраны окружающей среды в Грузии. "Я хотела бы выразить свою особую обеспокоенность судьбой правозащитников, которые работают в каньоне Балди, где во время моего визита по крайней мере один из них подвергся физическому нападению", - заявила она 7 ноября.

"Во многих странах мира наибольшему риску подвергаются правозащитники, деятельность которых направлена на защиту окружающей среды от неустойчивой и вредной хозяйственной деятельности. В том числе в энергетическом, инфраструктурном и туристическом секторах. Эта проблема была четко обозначена во время моего визита в Грузию. Как сказал один из правозащитников, вместо того, чтобы защищать окружающую среду, им приходится защищаться самим. Правозащитники, работающие в этой сфере, часто получают агрессивные угрозы. Их публично пытаются дискредитировать – называют «наркоманами» и «мелкими хулиганами»", - отметила она в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на ее странице в Facebook*.

"Люди имеют право участвовать в процессах, которые влияют на их жизнь. Как страна, подписавшая Орхусскую конвенцию, Грузия обязана уважать и защищать это право", - подчеркнула она.

Мэр Лоулор призвала власти Грузии инициировать прозрачный и целенаправленный процесс консультаций для устранения продолжающегося конфликта в каньоне Балди и обеспечить полное и безопасное участие в нем всех пострадавших, включая местных правозащитников. Она сказала, что продолжит следить за положением правозащитников в Грузии и будет сотрудничать с правительственными чиновниками до тех пор, пока окончательный доклад не будет представлен Совету по правам человека в марте 2025 года. "Но необходимо немедленно предпринять шаги, чтобы исправить ухудшающуюся ситуацию для правозащитников", - сказала Лоулор.

Каньон Балди - памятник природы. Каньон, вырубленный в известняковых скалах в южной части массива Асхи Абашем. Длина каньона 1400 метров, ширина 5-10 метров, глубина 25-30 метров.

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