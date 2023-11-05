Протестующие перекрыли дорогу к каньону Балди

05 ноября 2023, 07:23

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Жители муниципалитета Мартвили на Западе Грузии, выступающие против передачи каньона Балди в частные руки, заблокировали дорогу, которая ведет к каньону. После этого на территорию каньона не смогли попасть сотрудники компании Canyon 35, строящей несколько туристических объектов.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 ноября стало известно о драке между жителями муниципалитета Мартвили на Западе Грузии и сотрудниками компании Canyon 35, строящей туристическую инфраструктуру в каньоне Балди. Силовики задержали 15 участников акции протеста. Протестующие считают, что передача каньона в частные руки нанесет вред охраняемой территории.

Протестующие против передачи каньона Балди в частные руки жители Мартвили заблокировали дорогу, которая ведет к каньону, и таким образом заблокировали сотрудникам и рабочим компании Canyon 35 доступ к стройплощадке, где идет строительство туристической инфраструктуры, передал 4 ноября On.ge.

На место акции протеста была стянута полиция. Между силовиками и участниками акции протеста произошло несколько перепалок. После того, как дорога к каньону была заблокирована, сотрудники компании Canyon 35 пытались попасть на его территорию, но после того, как эти попытки не дали результатов, уехали из Мартвили, информировало 4 ноября Netgazeti.ge.

"Мы перекрыли дорогу только компании Canyon 35. Любой другой человек, будь то местный житель, турист или обычный прохожий, может пройти свободно на территорию каньона", – заявил один из участников акции протеста Тазо Рухая.

Он пояснил, что протестующие заблокировали дорогу после того, как между ними и сотрудниками компании Canyon 35 произошла стычка.

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