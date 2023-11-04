Каньон Балди. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=l-OZVAkNP4M

04 ноября 2023, 12:01

Жители Мартвили заблокировали строительные работы в каньоне Балди

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Силовики задержали 15 жителей муниципалитета Мартвили на Западе Грузии, которые вступили в стычку с сотрудниками компании, строящей туристическую инфраструктуру в каньоне Балди. Стройработы были остановлены. Протестующие считают, что передача каньона в частные руки нанесет вред охраняемой территории.

Как информировал "Кавказский узел", 22 сентября несколько десятков жителей провели акцию протеста перед администрацией муниципалитета Мартвили на Западе Грузии с требованием отменить передачу каньона Балди в частные руки. Инвестору разрешено построить туристическую инфраструктуру, что может навредить каньону, который является памятником природы, заявили протестующие.

3 ноября жители муниципалитета Мартвили заблокировали работу компании "Canyon 350", которая ведет строительные работы в каньоне Балди. Между сотрудниками компании и протестующими произошла стычка, после чего силовики задержали 15 участников акции протеста. Жители беспрерывно протестуют уже две недели, передало издание "Мауцкебели", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Считаю несправедливым, что чиновники решают за нас, местных жителей, что лучше для нашей земли. Эти проекты, планируемые по строительству туристической инфраструктуры, разрушат уникальный памятник природы. Нельзя все измерять деньгами. Балди – это нематериальный памятник природы", – подчеркнул один из местных жителей.

Сотрудник компании "Canyon 350" пояснил, что она планирует построить туристическую инфраструктуру, в том числе около 400 пешеходной тропы, мост и аттракцион для развлечений.

Напомним, ранее местные жители выразили опасение, что передачи каньона Балди в частные руки нанесет вред охраняемой территории, а также испортить ее природный вид, и что спустя время инвестор ограничит местным жителям вход на территорию каньона.

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Примечание:

"Доступ туристов к древнему монастырю в Грузии ограничен после обрушения скалы", "Грузинские активисты объяснили претензии к российским пассажирам Astoria Grande", "10 советов для российских туристов в Грузии".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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