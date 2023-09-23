Жители Мартвили потребовали отменить передачу каньона Балди в частные руки

23 сентября 2023, 09:29

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Несколько десятков местных жителей провели акцию протеста перед администрацией муниципалитета Мартвили на Западе Грузии с требованием отменить передачу каньона Балди в частные руки. Инвестору разрешено построить туристическую инфраструктуру, что может навредить каньону, который является памятником природы, заявили протестующие.

22 сентября несколько десятков местных жителей провели акцию протеста около администрации муниципалитета Мартвили (входит в состав края Самегрело-Верхняя Сванетия. Находится на западе Грузии). По словам протестующих, власти передали Каньон Балди частной компании без согласования с местными жителями и лишили их единственного источника дохода.

По словам протестующих, каньон на 20 лет передан компании ООО "Каньон 350". Компания планирует инвестировать полмиллиона лари в развитие инфраструктуры каньона. Ремонтные работы на каньоне практически завершены, передал 22 сентября в своем эфире телеканал "Формула", репортаж которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Активисты неправительственная организации "Центр социальной справедливости" потребовал приостановить работы в каньоне. "Центр социальной справедливости" от имени местных жителей обратился в суд и попросил приостановить работы частной компании в районе каньона Балди на время рассмотрения спора", – сказано в репортаже.

Телеканал отметил, что агентство охраняемых территорий Грузии сдало в аренду каньон, который имеет статус памятника природы. Победителем аукциона стала компания "Каньон 350". По соглашению? она имеет право организовать туристическую инфраструктуру на территории каньона, которая включает в себя визит-центр, пешеходную и висячую тропы, а также американские горки.

Участники акции протеста заявили, что не были проинформированы о решении ведомства и узнали о передаче каньона частному лицу только после того, как компания приступила к строительным работам.

Местные жители заявили, что впоследствии им может быть ограничен свободный доступ в каньон. Они поставили под сомнение обоснованность решения ведомства, которое разрешило построить роликовый аттракцион на территории памятника природы. Это решение может нанести вред охраняемой территории, а также испортить ее природный вид, заявили они.

Местные жители считают, что, приняв решение без их участия, власти тем самым нарушили их права. Орхусская конвенция, которая является обязательной для Грузии, предусматривает, что общественность должна быть своевременно проинформирована на начальном этапе принятия решений, связанных с охраной окружающей среды, заявил в эфире телеканала "Формула" один из участников акции протеста, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

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