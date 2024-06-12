Два противника застройки каньона Балди ранены в результате нападения

12 июня 2024, 12:19

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Два человека из группы протестующих против строительства в каньоне Балди получили ножевые ранения в результате нападения, сообщили активисты. Полиция Грузии отчиталась о задержании нападавших.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре и ноябре 2023 года жители муниципалитета Мартвили проводили акции протеста против приватизации каньона Балди. Они считают, что это угрожает застройкой каньона, которая нанесет вред охраняемой территории. 4 ноября 2023 года стало известно о драке между протестующими и сотрудниками компании Canyon 35, строящей туристическую инфраструктуру в каньоне. На ситуацию обратила внимание спецдокладчик ООН, которая призвала власти инициировать диалог с участием всех заинтересованных сторон.

Каньон Балди - памятник природы, который находится в известняковых скалах в южной части массива Асхи Абашем. Длина каньона 1400 метров, ширина 5-10 метров, глубина 25-30 метров.

11 июня было совершено нападение на противников строительства возле каньона Балди, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член протестного движения "Защитники каньона Балди" Цотне Тваравадзе.

По его словам, нападавшие были пьяны и вооружены охотничьим ружьем и ножами, а пострадавшие – Миндия и Ачи Бжалава - получили ножевые ранения, после чего Миндия Бжалава был госпитализирован в Кутаиси.

Миндия увидел двух человек, у одного из них было ружье

"Миндия увидел двух человек, у одного из них было ружье. Миндия понял, в чем дело, и смог отобрать ружье у нападавшего. Таким образом, когда нападавшие вошли в палатку, у них были только ножи, которым они ранили Ачи Бжалаву", - рассказал он.

По словам Тваравадзе, Миндия Бжалава получил семь ножевых ранений. Активист предположил, что нападавшими были "люди, связанные с компанией-инвестором". "После этого случая мы тем более не пустим инвестора продолжить строительство", - подчеркнул Цотне Тваравадзе

По обвинению в нападении задержаны братья Хурцилава 1979 и 1983 годов рождения. Предположительно, во время нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщило МВД Грузии.

"Следствием установлено, что обвиняемый Хурцилава нанес ножевые ранения Миндии Бжалава, который родился в 1991 году. Ачи Бжалава 1992 года рождения также получил ранение в момент происшествия. Также было установлено, что задержанные угрожали убить местных жителей, демонстрируя холодное оружие и охотничьи ружья. Оба фигуранта были задержаны правоохранителями по горячим следам. Полиция изъяла оружие преступления в качестве вещественных доказательств. Расследование продолжается по статьям 19-108 и 151 Уголовного кодекса Грузии по фактам покушения на умышленное убийство и угроз. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы", - говорится в публикации на сайте МВД, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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